Hét kilométernyi községi útra kerül új burkolat Szépvíz községben

Dolgoznak a Csíkszentmiklóst Borzsovával összekötő községi úton. Aszfaltút készül • Fotó: Gecse Noémi

De mivel a közbeszerzési eljárás után a harmadik helyre sorolt kolozsvári kivitelező cég megóvta az eredményt, így az elhúzódó óvási folyamat miatt a munkakezdésre mindeddig várni kellett. Végül decemberben hirdettek eredményt az óvást benyújtó kolozsvári cég javára, így azzal kötött szerződést az önkormányzat – avatott be az előzményekbe Ferencz Tibor, Szépvíz község polgármestere.

Több munkaponton is dolgoznak

Az illetékes arról is beszámolt, hogy a helyszínen dolgozó munkások az útszakasz teljes hosszán hozzáfogtak az előkészítési tennivalókhoz, míg a rákosi út esetében kitűzték a munkafelületet, addig az 53-as jelzésű úton az alapozás mellett már kisebb hidak betoncsöveit is kicserélték, a következő napokban pedig a fedett árkok kialakításához is hozzáfognak.