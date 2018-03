Háztartásokat öntött el a víz Gyergyószéken

Áradás Szárhegyen • Fotó: Lukács Géza

A patakok is kiöntöttek, a belvíz is zúdul, vannak helyek, ahol elől, hátul ömlik a víz

Több családi ház pincéjét ürítették ki, a felszegben a tűzoltók egy vízben elakadt gépkocsit szabadítottak ki.

„Az áradás még nem tetőzött, a neheze hátra van” – állapította meg Lukács.

Újfalu községet sem kímélte az ár. A három településen mintegy 250 háztartást érintett az árvíz.

Egyed József polgármester tájékoztatása szerint a Visszafolyó és a kisebb szintén megáradt patakok mentén is volt dolguk az árvíz ellen védekezőknek, az esti órákban is több munkagéppel dolgoztak, hogy a nagyobb károkat megakadályozzák. Tekerőpatakon, Kilyénfalván és Újfaluban is pincék, udvarok teltek fel vízzel. A polgármester elmondta, nem volt akkorra gond ezúttal, mint tavaly februárban, és ez nagyban köszönhető annak, hogy múlt évben medertakarításokat, mélyítéseket végeztek, de most is

több mint húsz hidat kellett felszedni, hogy a víznek utat engedjenek.

Leszögezte, ezeket vissza fogják állítani.

Egyed elmondta azt is, hogy nemrégiben konzultáltak a gazdákkal és megegyeztek abban, hogy ahol a Visszafolyó átjön tekerőpatak felől a vasúti sínek alatt, ott egy levezető árkot fognak ásni, amely a földekre viszi ki a tavaszi áradások vizét, ezáltal csökkentve a falvakon átfolyó medrek terhelését.

A községben az esti órákra már elindult az vízszint apadása, és

készülnek arra, hogy szerdán a szivattyúzások és helyreállítás elkezdése következhessen.

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) harmadfokú árvízkészültséget rendelt el kedd délután a Kis-Homoród és a Nagy-Homoród vízgyűjtő medencéjére. A vörös riasztás Hargita és Brassó megyét érinti, és kedd éjfélig van érvényben.