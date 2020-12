Házhoz szállítás, online népszerűsítés – helyi termelők a távolságtartás időszakában

A helyi termelők kereskedelmi tevékenységét is jócskán hátráltatja a koronavírus-járvány, áthidaló megoldások viszont léteznek számukra.

Vásárok hiányában alternatív megoldásokban kell gondolkodniuk a helyi termelőknek. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Noha a helyi termékek iránt nőni látszott a kereslet az elmúlt években, nem könnyű a termelők dolga a járvány beállta óta. A vásárokat ugyanis – amelyek a fő kereskedelmi lehetőséget jelentették számukra – meghatározatlan időre beszüntették, ahol a vírushelyzet azt indokolttá tette.

Alternatívák az értékesítésre

A házhoz szállítás jó opció lehet a termelők számára, hogy valamilyen formában megmaradjanak – mondta el megkeresésünkre Pap Tamás. A kobátfalvi virág- és zöldségtermesztő számára nem alakult jól a tavaszi időszak, váratlanul érte a lezárás, amelynek következtében sok palántája kárba veszett.

A „piacozást” már nem is tartja elsődleges kereskedelmi alternatívának, mert az a vírushelyzet miatt nagyon kiszámíthatatlanná vált.

Úgy tartja, abban a szerencsés helyzetben van, hogy a már kialakult kuncsaftkörének szállíthat házhoz, így az általa termesztett növények nagy részén túl is tud adni. Ezenkívül Facebookon is hirdeti terményeit, amelynek hatására szintén akadnak vevői.

Az online értékesítésre kínál alternatívát a székelyudvarhelyi városháza is, ugyanis a városban ideiglenesen felfüggesztették a havi vásárok megszervezését a magas fertőzöttségi mutatók miatt.

Vásárok hiányában egy online platformot kínálnak a helyi termelőknek,

ahol feltüntetik az elérhetőségeiket, illetve fotókon mutatják meg a termékeiket. Az oldal bárki számára elérhető a polgármesteri hivatal honlapján, és a hagyományos helyi termékek vásárát hivatott helyettesíteni, amíg az nem rendezhető meg eredeti formájában.

Akad viszont olyan felhasználó, akinek elmondása szerint egyetlen megkeresése sem volt az oldalnak köszönhetően, és úgy véli, az oda fel töltött fotók mennyisége nem elegendő, hogy termékkínálatát kellőképpen szemléltesse.

Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvívője lapunknak azt mondta, a szóban forgó online platform egy lehetőség jelen helyzetben: hogy ki mit tud kihozni belőle, mennyire népszerűsíti, az már nem rajtuk múlik.

Nem időszakosra tervezték, ezért akkor sem áll szándékukban törölni, ha a későbbiekben minden normalizálódni fog.

„Nem az volt a cél, hogy időszakos legyen, hanem hogy a helyi termelők elérhetők legyenek ott is. Illetve hogy a város meg tudja mutatni, hogy ezek az értékek vannak, és büszkék vagyunk rájuk.”

A felülethez való csatlakozás lehetősége jelenleg is adott, minden helyi termelő, aki rendelkezik a termékek forgalmazásához szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel csatlakozhat a jelenlegi harminc felhasználóhóz.

Online értékesítés: igény van rá, és a trend is ezt igazolja

Háromszéken is egy online felület létrehozásával kívánják népszerűsíteni az internetes vásárlást. A weboldalfejlesztést a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) koordinálja, szakmai partnerek bevonásával. A honlapon háromszéki cégek termékei, illetve szolgáltatásai fognak megjelenni, indulásánál az elsődleges szempont az, hogy olyan termékek kerüljenek fel rá, amelyek iránt van online vásárlási igény, de a készítők gondolnak azokra a helyi termelőkre is, akik vásárokon próbálják értékesíteni a termékeiket. A fejlesztésben részt vevők úgy látják, a régióban még nem túl elterjedt az ilyesmi, ezért beszélgetések formájában szeretnének felkészítőt tartani a különböző szakmai csoportoknak az online eladásról. Bereczki Kinga, a HKA igazgatója szerint az oldal létrejöttével „egy hiánypótló dolog születik, amire az igény létezik, és a trend is ezt igazolja”.

Az online kereskedésre valóban létezik az igény, ezt igazolja számos Facebook-csoport is, amelyekben hagyományos helyi termékek értékesítése folyik. Ám éppen egy ilyen csoport egyikében lett vezető téma az engedély nélküli kereskedelem problémája.

Értékesíteni csak engedéllyel

Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta, azok a termékek, amelyek hőkezelésen és feldolgozáson esnek át, csak kifejezetten általuk engedélyezett és ellenőrzött egységekből származhatnak.

A fogyasztók védelme érdekében csak olyan helyről származó állati eredetű termékek árusítását engedélyezhetjük, amelyeknek van követhetősége

– hangsúlyozta a szóvivő, hozzátéve, hogy nem a különböző Facebook-csoportokban zajló adásvételi tevékenységgel van gondjuk, hanem csak az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatáskörükbe tartozó problémákat igyekeznek kiszűrni.