Házakba próbált betörni a medve, a lakóknak menekülniük kellett

A háromszéki Mikóújfaluban három házba próbált betörni a medve hétfőre virradóra. A vadállat ablakokat és ajtókat tört be, és ugyan nem jutott be a házakba, de a lakók kénytelenek voltak menekülőre fogni, és szomszédoknál kerestek menedéket. A medve közel egy hónapja tartja rettegésben a falu lakóit.

Már a lakók sincsenek biztonságban a medvétől Mikóújfaluban. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

„Április 28-án jelent meg először a településen a medve, ezt a dátumot nem felejtem el. Azóta folyamatosan levelezek a hatóságokkal, kérem a segítséget, és nem találják a megoldást” – mondta el lapunknak Demeter Ferenc polgármester.

Az elmúlt hetekben a medve a falu két vendéglőjébe tört be élelem után kutatva, egy esetben még az alkalmazottak a konyhán voltak zárás után, amikor megpróbálta betörni az ajtót. Az alkalmazottak riasztották a csendőröket, de mire a hatóságiak kiérkeztek, kiáltozásra már eltávozott a helyszínről a medve.

A két vendéglőben már több ezer lejes kárt okozott a vadállat, de a tulajdonosok még kártérítést sem követelhetnek, mert az ilyen típusú kárra nem vonatkozik jogszabály.

A vendéglőket most már körülvették villanypásztorral, így valószínűsíthető, hogy emiatt próbálkozott a medve a lakóházaknál.

A vadállat a falu népszerű ásványvízforrásánál is gyakran felbukkan napközben, olyan is előfordult, hogy a hazatérő családot a lépcsőn várta.

A polgármester attól tart bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia. A héten tanácsülésen döntenek arról, hogy partnerséget kötnek a vadásztársasággal, hogy meg tudják bízni őket a vadriasztással. A vadászok mindössze petárdákkal tarthatják távol a medvét, hiszen a településen belül még riasztásra sem használhatják a fegyvert.

Mikóújfaluban még az sem igaz, hogy csökkent az erdős terület, hiszen nagyon sok kaszáló visszaerdősődött. Ennek ellenére szintet lépett a medvetámadás, már a házakban sem vagyunk biztonságban

– részletezte elkeseredetten a polgármester.

Cserben hagyott vadásztárságok

A Pro Silva vadásztársaság a környezetvédelmi minisztériumtól kért engedélyt a Mikóújfaluba bejáró medve áthelyezésére, remélik ezt a hét folyamán megkapják, addig is keresik a megoldást, hogy hová vigyék a medvét.

Benedek Barna mérnök, a társaság képviselője lapunknak elmondta, hogy

egy ilyen problémás medvét egyetlen önkormányzat sem fogad be szívesen a területére, viszont ha csak a közelben viszik el az erdőbe, hamarosan visszatér.

Patthelyzet alakult ki, hiszen a megoldást a vadásztársaságoktól várják, viszont a civil szervezetként működő egyesületek úgy érzik, mindenki, a hatóságok cserben hagyták őket, hatalmas felelősség hárul rájuk.

„Kilövési engedélyt már nem is merünk kérni, attól tartunk, hogy meghurcolnak bennünket, bűnvádi eljárást indítanak ellenünk.

Még az áthelyezés is kockázatos, hiszen a medvét el kell altatni, ha altatás közben baleset történik, véletlenül elpusztul, újra minket vonnak felelősségre

– részletezte Benedek Barna. Attól is tartanak, hogy ha kilőnek, elszállítanak egy medvét, és felbukkan egy másik, meggyanúsítják őket, hogy nem a kárt okozó vadat vitték el. A mérnök szerint, a minisztérium, a hatóságok kellene beavatkozási csoportokat létesítsenek, kilőjék, áthelyezzék a problémás medvéket, hiszen a vadásztársaságoknak már nincs erre erőforrásuk, a jogszabályok is ellehetetlenítik őket, hogy hatékonyan beavatkozzanak. Arra is kitért, hogy jelenleg több problémás medvéről tudnak:

Előpatakon, Maksán, Dálnokon, Ozsdolán, Sepsibükszádon is lakott területen garázdálkodnak a vadak.