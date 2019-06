Határokon átívelő zene: a jövőt teszik bizonyossá

A III. Hazulról Hazaiaknak teltházas gálakoncert. Ezúttal is felejthetetlen élményt ígérnek a szervezők • Fotó: Forrás: Művészeti Alap Értetek Egyesület

Az operaénekes hangsúlyozta, nem csak egy sima klasszikus zenei estről van szó. „Soha ilyen színes és könnyen fogyasztható komolyzenei koncertélményben nem volt része a közönségnek: 16 szólista, köztük énekesek, fúvósok, zongoristák, vonósok, akik közös darabokat is bemutatnak, lesz olyan pillanat, amikor egyszerre két zongora szólal meg a színpadon. A klasszikus zene legjavát mutatja meg az est, egy olyan fiatalokra jellemző hittel átitatva, amely könnyen utaztatja szívünkig ezt a komoly műfajt is.”

A kétrészes koncerten egyébként Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Bartók Béla művei mellett többek között felcsendülnek részletek Verdi és Camille Saint-Saëns műveiből is. Az est házigazdája Molnár Levente lesz.

Örömmel számoltak be ugyanakkor arról, hogy a koncerteken és a mesterkurzusokon résztvevő diákok száma évről évre nő.

Ezúttal több mint 60 diák vesz részt a mesterkurzuson, sokuk visszajáró.

Kérdésünkre, hogy milyen kapuk, lehetőségek nyíltak meg a diákok előtt azáltal, hogy bekapcsolódtak a két egyesület által szervezett programokban, egyik példaként Szüts Aport hozták fel, a Virtuózokban feltűnt zongoraművészt, akit a közönség karmesterként és zeneszerzőként is egyre inkább megismerhet. „Apornak már volt szerencsénk lehetőséget adni egyik darabjának ősbemutatójára, hasonlóra idén is sor kerül. Januárban pedig a Class Értékeinkkel szervezett Székelyfonó előadás karmesterének is őt kértük fel, rendkívül ritka ilyen fiatalon egész estés előadást végigvezényelni. Apor története azért is különleges, mert ő az első olyan tehetség, akit szárnyaink alá vettünk, idén pedig már második éve az ArtStart4U Mesterkurzus oktatójaként is foglalkozik a hozzá hasonló fiatalokkal. De kiemelhetjük Nagy Krisztinát Marosvásárhelyről, ő szintén évek óta jár a kurzusainkra, szeptembertől a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába jár majd. Ez persze nem csak a mi érdemünk, de hisszük, hogy sokat segített neki is a kurzusokon való részvétel, a koncerteken megszerzett tapasztalat. Ioni Renáta csíkszeredai fuvolista számára tavaly – az RMDSZ támogatásával is – egy új hangszert tudtunk vásárolni. Ez talán az egyik legnagyobb segítség, hiszen a jó hangszer elengedhetetlen a fejlődéshez, viszont akár többmillió forintos tétel is lehet, amit nagyon kevés család engedhet meg magának. Igyekszünk ösztöndíjakat is felajánlani, ebben az évben Gábor Margit fiatal szopránt jutalmaztuk Csíkszereda Főkonzulátusával közösen, ő idén érettségizik, a Zeneakadémia a következő állomás, a budapesti magánóráinak költségeihez tudtunk hozzájárulni, ezzel segítve őt közelebb céljaihoz” – sorolta Molnár Levente.