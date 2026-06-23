Verekedésekből volt a legtöbb, de legalább súlyos következmény nélkül

Harmincegy iskolai bűncselekményt tartottak számon, ezek többsége verekedés volt, súlyos következmények nélkül – összegezték a minap lezárult tanév iskolai biztonsági tapasztalatait Kovászna megyében.

Bodor Tünde 2026. június 23., 16:592026. június 23., 16:59

Éves összegzést tartott kedden a rendőrség székházában a Kovászna megyei készenléti felügyelőség, a rendőrség, a csendőrség és a tanfelügyelőség vezetősége, valamint Kiss Imre főtanfelügyelő. Mint elhangzott, az állami rendvédelmi szervek ezres nagyságrendben tartottak megelőző tevékenységeket az iskolai biztonság érdekében. Ezek

a droghasználat, az iskolai dohányzás, az energiaital-fogyasztás, a zaklatás és az erőszak megelőzését, valamint a kiberbiztonság megőrzését szolgálták

Közlekedési oktatást és elsősegélynyújtást is tanítottak a gyerekeknek.

Alina Stoian az iskolai biztonságért felelős osztály vezetője. Jó kapcsolatot ápolnak a tanfelügyelőséggel és az iskolákkal Fotó: Tuchiluș Alex

Harmincegy iskolai bűncselekményről tudnak A megyei rendőrparancsnok, Alin Pahonțu beszámolója szerint 31 iskolai bűncselekményt tartanak számon. Ezek többsége, 67 százaléka verekedés volt, de

egyiknek sem volt súlyos következménye, ami a korai közbelépésnek is köszönhető.

A többi eset iskolai lopás, kihívó, bántalmazó viselkedés és rongálás volt. Hirdetés Azt is megtudhattuk, hogy két iskolai zaklatást jeleztek a rendőrségnek. Az egyik bizonyult valósnak, a sepsiszentgyörgyi diákot egész évben figyelemmel kísérték a rendőrök. A másik esetben nem igazolódott be a bullying.

A rendőrség minden hónapban legalább négy megelőző jellegű akciót szervez egy-egy iskolában és a rendvédelmi egységek nyílt napjaira sok iskolai osztály ellátogat Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Ami a verekedéseket illeti, ezek a korosztályra jellemzők: a kamaszok érzékenyek, hamar megsértődnek, a nézeteltérések rendezésének ez a módja szinte megszokott. „Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy

az a viselkedés, amit elvárunk a kamaszoktól, sokszor éppen az ellenkezője annak, amit a közösségi médiában és a filmekben naponta látnak”