Háromszék ifjúságától volt hangos a hétvége

A kihívásokkal tarkított hétvége fáradságát csendes pihenővel vezette le a több száz fős társaság a művelődési ház udvarán, végül pedig egymás átölelve, örömkönnyekkel búcsúztatták a hétvégét.

Sikert aratott a Boombers

A 18-ból összesen 5 csapat jutott be a végső döntőbe, közülük választották ki Háromszék legügyesebbjét a vasárnap este tartott gálaesten, amelynek a Székely Mikó Kollégium konferenciaterme adott otthont. Az elért pontszámok alapján a Grizzly, a Boobmers, a Tagmen, a Mojito és a Csermely-szelidítők kerülte be a végjátékba. A fődíjért azonban továbbra is küzdeni kellett, a döntősöknek pedig újabb fordulókon kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, mígnem a többórás gálaest végén, nehéz harc után a Boombers került ki győztesként, akik ezzel együtt a legkörnyezettudatosabb csapat díját is elnyerték. Ezenkívül fair-play díjat is kiosztottak a rendezvényen, de elismerésben részesült a legkiemelkedőbb KOBAKÉ (a Kovásznáról, Barótról és Kézdivásárhelyről érkező csapatok gyűjtőneve) csapat is.