Háromszáz lej osztalékot kapnak hektáronként ennél a közbirtokosságnál

Háromszáz lej osztalékot kapnak hektáronként a Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság tagjai a 2017-es évre. Ezt a tagok szerdától már át is vehetik – közölték a közbirtokosság szombaton megtartott éves közgyűlésén. Az idei év is jól indult, a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkban található területeik után most először kaptak kártérítést az államtól.

Bíró Árpád elnök ismertette a közbirtokosság gazdasági beszámolóját és terveit • Fotó: Gergely Imre

A Szent Miklós-plébánia termében tartotta meg idei közgyűlését a Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság. Jól mennek a dolgok – állapíthatta meg a kívülálló szemlélő is. Ez már abból is kiderült, hogy alig több mint fél órát tartott az esemény, a közel száz jelenlévő közül pedig alig néhányan szólaltak fel, és senki sem fogalmazott meg vádat vagy kemény kritikát a vezetőség munkája iránt.

A tavalyi év számokban

Bíró Árpád elnök ismertette a 2017-es év gazdasági beszámolóját: jelenleg a közbirtokosság 6063 hektár területtel rendelkezik, amiből 4880 hektár erdő, és 1183 hektárt tesznek ki a legelőterületek. Ez a terület 75,6 százalékát teszi ki annak, amivel a közbirtokosság rendelkezett 1948-ban, az államosítás előtt. Elhangzott,

néhány terület esetében, amelyek visszakövetelése nem zárult le, perek vannak folyamatban, és vannak olyanok, amelyek visszaszerzése már reménytelen, mert valamikor a tulajdonjogot igazoló telekkönyveket megrongálták.

A legvégsőkig is elmentek a bírósági folyamatban, de eredménytelenül. Ugyanakkor vannak olyan területek is, amelyeket már visszakapott és telekkönyveztetett is a közbirtokosság, de így is per tárgyát képezik. A laposi betelekkönyvezett legelők tulajdonjogát a békási polgármesteri hivatal nem ismeri el, és ezt megtámadta a bíróságon.

A közbirtokosság fő jövedelme természetesen a fa értékesítéséből származik. 2017-ben 11 ezer 570 köbmétert értékesítettek, amiből 2 millió 734 ezer lej jövedelem származott, ez 236 lejes átlagárnak felel meg köbméterenként.

A vadászterületek és legelők bérbeadásából, területalapú támogatásból és egyéb forrásokból származó bevételekből összesen 3 millió 426 ezer lej jövedelme volt a közbirtokosságnak 2017-ben. A kiadások 1 millió 450 ezer lejt tettek ki.

Az osztásra szánt összeg 1 millió 804 ezer lej, ami 300 lejt jelent hektáronként.

A jövőre és vagyongyarapításra is gondoltak, 140 ezer lucfenyőcsemetét iskoláztak be a csemetekertben, és vásároltak 48 hektár beerdősödött legelős területet is.

Idén újabb 140 ezer csemetét ültetnek el, 19 hektáron ültetik újra az erdőt, és 12 hektáron végeznek hézagpótlást. 14 846 köbméternyi fát terveznek értékesíteni.

A faleladásból 2 millió 600 ezer lej bevételre számítanak. Egyéb jövedelmekkel együtt az előirányzott bevétel 5 millió 173 ezer lej 2018-ra. Az összeg azért ilyen magas, mert

sok év után először kártérítést fizetett az állam a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkban található területeik után. A nemzeti parkban ugyanis semmilyen kitermelést nem folytathat erdeiben a közbirtokosság, és a törvény értelmében emiatt kártérítésre jogosult.

A kártérítést kérték is minden évben, csakhogy mindeddig nem kaptak egy lejt sem. Tavaly aztán bírósági, illetve végrehajtási eljárás után megítélték számukra a 2007-es, 2008-as, és 2009-es évre járó kártérítést 1 millió 832 ezer lej értékben. Folyamatban vannak a későbbi évekre vonatkozóan is a kártérítéssel kapcsolatos perek.