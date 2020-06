Három patak zúdult át az országúton

Két alkalommal is figyelmeztették szerdán a RoAlert rendszeren keresztül a Kovászna megyei Bodza-vidékén lakókat a szélsőséges időjárásra, valamint az árvízveszélyre. Szitabodzán áradás tette járhatatlanná az országutat.

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A lakóknak küldött figyelmeztetésben az állt, hogy szerdán 23 óráig vörös kód van érvényben, amely esőzésekre és árvízre is vonatkozik. A riasztás értelmében a felhőszakadások során 50 liter csapadék is lezúdulhat négyzetméterenként, ugyanakkor megnövekedhet a folyóvizek szintje. Arra kérték a lakosságot, maradjanak otthon, csukják be az ajtókat-ablakokat, vigyék óvóhelyre az állatokat.