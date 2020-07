Három nap alatt több, mint százezer lejnyi bírságot róttak ki a hatóságok Hargita megyében

Piacokon, áruházakban, tömegközlekedési eszközökön, üdülőtelepüléseken, vendéglátóhelyeken végeztek ellenőrzéseket a hatóságiak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Áruházakban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön, üdülőtelepüléseken, vendéglátóhelyeken, strandokon, illetve

zsúfoltabb szabadtéri helyszíneken végezett közös ellenőrzéseket több hatóság is Hargita megyében az elmúlt napokban.

Az állami rendőrség, csendőrség, helyi rendőrségek, a tűzoltóság, a megyei munkaügyi felügyelőség, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság, valamint a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség képviselői főként a járványügyi előírások betartását vizsgálták, de gazdasági ellenőrzéseket is végeztek, illetve prevenciós célú – azaz felvilágosító – akciókban is részt vettek – tudtuk meg Adrian Pănescutól, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivőjétől.

Maszk hiánya

Pénteken több, mint száz hatósági személy vett részt az akcióban, amelyben 14 alkalommal bírságoltak összesen 1600 lej értékben a maszkviselés hiánya miatt. Az ellenőrzés során 129 gazdasági egységet látogattak meg, továbbá 54 tömegközlekedési járművön is megvizsgálták a járványügyi előírások betartását. A buszokon 204-en utaztak, esetükben a maszkviselést ellenőrizték.

Szombaton is száznál többen végeztek ellenőrzéseket megyeszerte, az akcióban részt vevő hatósági csoportok 139 céget – üzleteket, bevásárlóközpontokat, vendéglátóhelyeket, stb. – látogattak meg, ugyanakkor 173, tömegközlekedési eszközökön utazó személy esetében ellenőrizték a maszkviselés. Szombaton is a maszkviselés hiánya miatt kellett bírságoljanak leggyakrabban a hatóságok munkatársai, a 41 pénzbüntetés összértéke 14 250 lej.

Tetemes bírságok vasárnap

A vasárnapi pénzbírságok összértéke jócskán meghaladta a korábbi napokét. Az ellenőrzési, illetve megelőző célú akciókban résztvevők száma is akkor volt a legnagyobb.

A hatóságok alkalmazottai 146 helyiséget jártak végig és 15 személyszállító kisbuszt ellenőriztek. 35 szabálysértést észleltek, nem csak a maszkviselést mellőző vendégek, vásárlók esetében, hanem

a gazdasági egységeket működtetők esetében is, ezek miatt összesen 57 100 lej értékben róttak ki pénzbírságokat a hatóságok.

A rendőrség gazdasági részlege, illetve a munkaügyi felügyelőség egyéb kihágásokat is tapasztalt a vendéglátóhelyeken, ezek miatt 44 600 lejre büntették meg az egységek működtetőit, valamint 5000 lej értékben foglaltak le lejárt szavatosságú vagy a könyvelésbe be nem vezetett árut – tájékoztatott Adrian Pănescu.

Folytatják az ellenőrzéseket

Noha leggyakrabban a maszkviselés hiánya miatt bírságoltak a hatóságok képviselői, a büntetések értéke azon gazdasági egységek esetében nagyobb, ahol nem tartották be a járványügyi előírásokat, például

nem korlátozták a vendégek számát, nem biztosították a megfelelő távolságtartás lehetőségét, nem mérték a testhőmérsékletet, nem biztosították a fertőtlenítőszereket.

Az ellenőrök azt is tapasztalták, hogy a vendéglátóhelyeken a fiatalok kevésbé tartják be az egy asztalnál helyet foglaló személyek számára vonatkozó korlátozásokat – számolt be róla prefektusi hivatal szóvivője. Adrian Pănescu azt is elmondta, hogy a fokozott ellenőrzések folytatódnak az elkövetkező időszakban is.