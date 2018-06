Három év múlva újulhat meg az Állomás negyedi tó környéke

• Fotó: Facebook/Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Bokor Milán Bölöni Botonddal közösen pályázott, jutalmuk 3500 lej. Czimbalmos Csaba városmenedzser, a zsűri elnöke tudatta, a kiírásra tizenhárom pályamunkát küldtek be, és örülnek, hogy ilyen sok fiatalt meg tudtak szólítani. A nyertes javaslat lesz a kiindulópont a tó és környéke átalakítására, a bürokratikus folyamatot pedig már el is indították: közbeszerzést írnak ki a tervezésre, remélve, hogy az ötletgazdák részt tudnak venni benne. Első körben be kell szerezni az engedélyeket, majd újabb közbeszerzés következik a kivitelezésre – optimista forgatókönyv szerint három év múlva megújul a jelenleg elhanyagolt szabadidős létesítmény, részletezte a városmenedzser.

Bokor Milán elmondta, összetett pályamunkával rukkoltak elő, a sport- és kulturális tevékenységeknek biztosítanának teret a tó körül, aminek a felületét kisebbítenék, a mélységét viszont növelnék.

Sportpályát, szabadtéri színházat, látogatóközpontot, kilátótornyot, kávézót terveztek.

Rámutatott, Kolozsváron rengeteg hasonló kiírás van, reméli, Sepsiszentgyörgyön is megteremtik ennek a hagyományát. Az Állomás negyedben lévő mesterséges tavon néhány évtizeddel korábban még csónakázni, télen pedig korcsolyázni lehetett. A víz szintje azonban folyamatosan apadt, mert az alacsonyabban fekvő Oltból kellett pumpálni, ez a kiadás pedig nagyon megterhelte a tó fenntartását.