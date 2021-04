Három év börtönbüntetés jogosítvány nélküli autóvezetés miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

A Hargita megyei rendőrök által szerdán előállított férfit a csíkszeredai bíróság 2 év 341 nap börtönbüntetésre ítélte, mert jogosítvány nélkül vezetett autót. Az érintett személyt szerdán a csíkszeredai börtönbe szállították a büntetés végrehajtása érdekében – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

HIRDETÉS

Egy 23 éves, fenyédi férfit is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen szintén szerdán, a délutáni órákban. Az illető a Kossuth Lajos utcában közlekedett egy mopeddel, az ehhez szükséges vezetői engedély hiányában. Az ellenőrzés során ráadásul az is kiderült, hogy a jármű be sem volt jegyezve. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi ellen eljárás indult.