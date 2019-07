Harmonia Cordis: gitárfesztivál idéntől nemzetközi téttel

Egy időben zajlik idén a Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikus Gitárfesztivál Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen, ez többek közt azt jelenti, hogy augusztus elején sokkal nagyobb neveket tudnak elhozni a szervezők Udvarhelyre, Marosvásárhelyen pedig a világsztárok mellett ismét nemzetközi versenynek is otthont ad a fesztivál.

Idén is a marosvásárhelyi várban szervezik a legnagyobb közönséget vonzó koncerteket • Fotó: Gálna Zoltán

A köztes napokon a Kultúrpalotában zajlik a fesztivál, ott is neves előadóművészek lépnek fel, s minden este legalább három koncertre számíthat a nagyérdemű, emellett pedig idén érdekességként a marosvásárhelyi kórház kardiológiai intézetében és egy öregotthonban, illetve árvaházban is szerveznek koncertet a szervezők.

A fesztivál eddigi legdrágább előadója bejárta szinte az egész világot, de Romániában most először koncertezik.

Egyébként idén augusztus 6–11. között zajlik a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál Marosvásárhelyen, ez immár a 14. kiadása lesz a rendezvénynek. Ezúttal is a Kultúrpalota lesz a verseny fő helyszíne, de a nyitó és zárókoncertet a marosvásárhelyi várban szervezik. A nyitókoncert érdekessége többek közt a tavalyi fő meghívott Rosenberg Trióban játszó holland Stochelo Rosenberg és az ausztriai Pusztai Antal fellépése, akik egyedi műsorral készülnek éppen Marosvásárhelyre, máshol nem is fogják ezt előadni. Beke István Ferenc felhívta ugyanakkor a figyelmet a zárónapon koncertező spanyol Vicente Amigora.

Megtudtuk, az Eurostring hatására a marosvásárhelyi fesztiválon is visszavezették a gitárversenyt, amelynek a selejtezője online zajlott: az igencsak nemzetközire sikeredett mezőnyből haton jutottak tovább a döntőbe, többek közt olaszországi, magyarországi, ausztriai és hazai versenyzők, akik idén augusztus 7-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában versenyeznek majd. A legjobb gitáros egy négyezer eurós görög hangszert nyer majd meg, amelyet külön a fesztiválnak készítenek.

Amint látszik, a tét nagyon nagy. Egy fiatal zenésznek óriási lehetőség lehet 18 európai ország legjobb fesztiválján fellépni, ráadásul aki a döntőt megnyeri, az a nyolcezer eurós díj mellé egy kínai és egy amerikai turnélehetőséget is kap

„Tizennyolc ország egy-egy fesztiválja részese ennek az együttműködésnek, ami több szempontból is fontos, egyrészt minden fesztiválon van gitárverseny, a nyertes pedig mind a 18 gitárfesztiválon fellépési lehetőséget kap, ugyanakkor részt vehet a nagy versenyen, a döntőben, ahol a fesztiválok győztesei méretkeznek meg egymással” – mondja Beke István Ferenc, aki éppen Londonból nyilatkozott a Székelyhonnak, ugyanis idén ott szervezték meg az Eurostring döntőjét, amelyet többek között Beke is zsűrizett.

Székelyudvarhelyen a májusban esedékes klasszikus gitárfesztivált idén a marosvásárhelyivel egy időben szervezik, bár pár nappal rövidebb, augusztus 7–10. között zajlik, ráadásul más helyszínen is. Beke István Ferenc főszervező szerint ez többek közt azért jó, mert így az udvarhelyi rendezvényre is el tudják vinni a nagy neveket, mivel összekapcsolják a marosvásárhelyi fellépésekkel. Többek közt kínai, lengyel, német, görög és magyar fellépője lesz az udvarhelyi fesztiválnak, amely a szervezők szerint így igazi multikulturális pezsgést ígér. Ráadásul a helyszínt is módosították a szervezők, a megszokott Szent István terem helyett ezúttal a Haáz Rezső Múzeumba költözik a fesztivál.

Az udvarhelyi és vásárhelyi program is böngészhető a www.harmoniacordis.org honlapon.