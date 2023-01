Harmincöt háromszéki fiatalt díjaztak

A zabolai Mikes-kastélyban tartották a The Duke of Edinburgh's (DOFE) International Award gálát a napokban, amelyen 35 sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és kovásznai fiatalt díjazott a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda a program sikeres elvégzéséért.

eredményesen elvégezték a harmadik alkalommal megszervezett személyiségfejlesztő programot, vagyis heti rendszerességgel önkénteskedtek, de ugyanakkor képezték is magukat.

Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díjat (The Duke of Edinburgh's International Award) 1956-ban Nagy-Britanniában indította útjára Fülöp, Edinburgh hercege, II. Erzsébet királynő férje, közösen Kurt Hahn német oktatóval és John Hunt lorddal, az első sikeres Everest-expedíció vezetőjével. A Turul Iroda 2017 óta a háromszéki lebonyolítója a programnak, és eddig 178 fiatalt vont be a tevékenységekbe.