Harmincnégy szakgyógyszerésszel gazdagodott a nemzet

Lezárult az erdélyi gyógyszerészek hároméves szakgyógyszerészi képzése, amit a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és a Magyar Gyógyszerész Kamara együttműködésében szerveztek meg. Az oklevelek átadási ünnepségén a szakgyógyszerészek méltatása mellett arról is szó esett, hogy gyógyszerészi kar fog létesülni a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban.

Szili Katalin az itthon maradás lehetőségét az elődeink gyógyszerészeinek sikeréhez is kötötte, megemlítette a székelyudvarhelyi Solymossy és a keresztúri Kontz családok gyógyszerészdinasztiáit, kik mai napig nagy hírnévnek örvendenek a szakma berkeiben. „Voltak, akik vészharangot kongattak amikor elindítottuk ezt a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban (SZÉK) az ápolói képzést: hogy mi Magyarországnak képzünk szakembereket – közölte, majd kihangsúlyozta – aki ezt a kritikát gyakorolja elfelejti, hogy Európai Uniós tagállamok vagyunk, mindenki ott választja meg a lakhelyét, ahol szeretné.”

„Büszkeség számunkra a szakgyógyszerészek száma és sikeressége, hiszen ez azt is bizonyítja, hogy nagyon jó helyre kerülnek a támogatások, mikor magyar nyelvű képzésre kerül sor” – emelte ki Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott az oklevélátadón. Állítását megerősítve kifejtette, hogy közel tizenkét esztendeje sarokpontja a nemzetpolitikának a szülőföldön maradás és boldogulás lehetőségének megerősítése.

Gyógyszerész kar a SZÉK-en

Az oklevélátadón többek közt Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke is beszédet mondott, gratulációi mellett említést tett arról, hogy gondolati szinten már készülnek egy gyógyszerész kar kialakítására is a SZÉK-en, ezzel biztosítva az egyetem bővülését, hogy Székelyudvarhelyen is lehessen hivatásos gyógyszerészeket képezni.