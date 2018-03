Hargita megye és az online vásárlás: gyergyói községbe szállítanak leggyakrabban árut a futárszolgálatok

Húsvétra hangolódnak a legnagyobb internetes áruháznál is. Néhány kattintás és házhoz jön az áru • Fotó: Gecse Noémi

A héten hozta nyilvánosságra legújabb felmérésének eredményeit Románia legjelentősebb internetes áruháza, az eMAG, amelyben a vidéki lakosság vásárlási szokásait vizsgálták. Mint a tavalyi évre vonatkozó adatokból kiderült, négy vásárlóból egy vidéki,

az eMAG vásárlóinak 26 százalékát teszik ki a vidéki lakosok, illetve az áruház csomagjainak 18 százalékát szállították vidéki településekre, ez pedig 55 százalékos növekedést jelent a 2016-os évhez képest.

Az online vásárlás Hargita megyében is népszerű a vidéki lakosok körében, a megye az országos rangsor 14. helyén szerepel.

Az eMAG felmérése szerint leginkább az okostelefonok elterjedésével magyarázható a jelentős növekedés, hiszen ezáltal a vidéki lakosok számára is hozzáférhetőbbé váltak az interneten elérhető szolgáltatások. Mint írják, ezáltal lehetőségük vált arra, hogy egy széles választékból válogassanak bárhol, bármikor és könnyedén, hiszen a megrendelt termékeket házhoz szállítják. A felmérésben arra is kitérnek, hogy

a vidéki vásárlók többsége fiatal, 18 és 34 év közötti (54,9%), közel negyven százalékuk pedig valamivel idősebb, 35 és 55 év közötti.

A portál emellett összeállította annak a 15 megyének a rangsorát is, amelyekben a legtöbb csomagot szállították ki vidékre, illetve megnevezték minden megye esetében azt a települést is, ahonnan a legtöbb rendelés érkezett hozzájuk.

A lista elején Temes megye áll, ezt követi Prahova, Kolozs (Szászfenes), Konstanca, Szucsáva, Iași, Dâmbovița, Bihar, Maros (Marosszentgyörgy), Argeș, Neamț, Arad, Máramaros, Hargita (Gyergyóremete), illetve Brassó megye.

A kutatásban végül arra is rámutattak, hogy a vidéki lakosság leggyakrabban gyerekeknek szánt termékeket vásárol interneten, a népszerűségi lista második helyén a nagy, harmadik helyen pedig a kisebb háztartási készülékek szerepelnek, majd a mobiltelefonok és az ezekhez kapcsolatos kiegészítők, barkácstermékek, játékok, szépségápolási cikkek, háztartási termékek, bútorok, matracok, televízió készülékek, és a takarításhoz használt termékek következnek a sorban.

Az eMAG online áruházról



Az első eMAG elnevezésű internetes áruházat 2001-ben alapította Romániában Radu Apostolescu, Dan Teodosescu és Bogdan Vlad. Pár évvel később, 2009-ben a vállalat részvényeinek 51 százalékát az Asesoft Distribution vásárolta meg, amelynek vezetője Iulian Stanciu volt, ezáltal pedig az eMAG vezérigazgatója is ő lett. Ez azóta sem változott, még annak ellenére sem, hogy 2012-ben a vállalkozás 70 százalékát megvásárolta a Sud African Naspers csoport. Az évek során több céget is felvásároltak, például a ruházati cikkeket árusító Fashion Days-t vagy az elektronikai cikkekben érdekelt PC Garage-t, ezáltal pedig annyira kiterjesztették kínálatukat, hogy manapság már szinte bármi megtalálható az oldalon. A hazai terjeszkedés mellett a külföldi piacot is megcélozták, az évek során eMAG internetes áruházat nyitottak Bulgáriában, Magyarországon és Lengyelországban is, így az eMAG Kelet-Közép-Európa legnagyobb online kereskedelmi vállalkozásává nőtte ki magát. (Wikipédia)