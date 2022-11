Hány év kell két útkereszteződés átalakítására?

Két útkereszteződés rendbetételét is kitűzte céljául a székelyudvarhelyi városháza még 2020-ban, azonban máig nem tudni, hogy ezeket mikor sikerül megvalósítani. Az akadályok sokrétűek, az egyik projekt elesett az Anghel Saligny Fejlesztési Program támogatásától, a másik kivitelezését legjobb esetben a következő évi költségvetés-tervezetbe tudják belefoglalni.

Az említett útkereszteződés kibővítésének támogatására a városháza az Anghel Saligny Fejlesztési Program keretein belül nyújtott be pályázatot, amit nem nyertek meg – nyilatkozta lapunk megkeresésére Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője. Mint mondta, a város költségvetéséből ekkor 29 ezer lejt kellett fordítani a projektre, de mivel a beruházás nem nyert, az önkormányzat átcsoportosította az említett összeget.

Csak jövőre

Egy másik útkereszteződés felújítását és átrendezését is kezdeményezték 2020-ban, akkor már a szükséges tervek és látványtervek is elkészültek az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésének rendezésére. Ennél az útkereszteződésnél is akadályt jelent egy villanyoszlop, ennek áthelyezésére viszont már zajlik a szerződéskötés a polgármesteri hivatal és a felelős áramszolgáltató között – folytatta Zörgő.