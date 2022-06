Hálával tért haza az udvarhelyi keresztalja Csíksomlyóról

A szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta, prédikációjában az összetartozás jegyében Tamási Áron egyik novellájának tűzmotívumát emelte ki, amit a pünkösdi ünnep lángnyelv-jelképével hasonlította össze. „Egyházunk nemcsak pünkösd napján, de pünkösd napján kiváltképpen kínálja a Szentlélek tüzét mindannyiunknak. (...) Az Úr Jézus szavaival is, cselekedeteivel is, csodáival is tüzet gyújtott nagyon sok ember szívében, lelkében, és keresztáldozatával is tüzet gyújtott, aminek érdeméből él ez az egész világ. De a legnagyobb tüzet akkor gyújtotta az Úr Jézus, amikor ígéretét beteljesítve elküldte a világba a Szentlelket, hogy ne csak az apostolok, hanem mindenki részesedjék a Szentlélek tüzéből” — mondta a püspök. Hozzátette, „Isten azért jött, hogy szeretetével lángra gyújtsa a szíveinket, mert Isten a szeretet.”