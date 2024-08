Összeöntötték a búzát a Magyarok Kenyeréhez Marosvásárhelyen

A mozgalomnak, amely Erdélyben is meghonosult, a mottója: „minden magyar felelős minden magyarért.”

Mint az egyesület elnöke Fazakas Miklós a Székelyhonnak elmondta az erdélyi gazdák idén is hálásak azért, hogy jó volt a búzatermés, és a kukoricát sem pusztította el a nagy aszály. Hagyományaikhoz híven

az idei termésükből felajánlanak a Bonus Pastor Alapítványnak, de a Pál atya és Böjte Csaba által működtetett árvaházaknak is.

A búzaszem csodájáról is beszélt, ami a földbe vettetik, de kikel, megnő és sokszoros termést hoz.

Az ünnepi műsort a hagyományőrző huszárok és vitézi rendek felvonulása nyitotta meg, majd köszöntőbeszédek következtek. Both Hajnal, csíkszeredai konzul szerint

az ember jónak született és segítőkésznek és ezt példázza az is, hogy tavaly Kárpát-medence szerte nyolcezer gazda 1100 tonna búzával segítette a nehéz helyzetben levő embertársait.

szükség van most is a tervezésre, az összefogásra, az itthon maradottak munkájának értékelésére is.