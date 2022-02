Halálos gázolás történt Máréfalván

Tervek, licitek, készülő költségvetések Gyergyószéken

Az állami költségvetés korai, még decemberi elfogadásának köszönhetően a megyei és helyi büdzsék is időben elkészülhetnek. Már zajlik a költségvetések összeállítása Gyergyószék településein is, most dőlnek el a 2022-re vonatkozó lényegi kérdések.