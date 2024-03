Örökségmentés: restaurálják a hagyományos székely portákat

Nyolc hagyományos székely portát restaurálhatnak Etéd községben a helyi önkormányzat pályázatának köszönhetően – több helyszínen már el is kezdődtek a munkálatok. Ezen projekt részeként újítják fel az 1800-as években épült énlaki iskolát is, ám ez esetben még várni kell a beruházás kivitelezésére, hiszen komoly terveket kell készítsenek a minél jobb eredmény érdekében.

Több porta esetében is gondot okozott azok tisztázatlan tulajdonjoga – ráadásul a támogatás mértéke is korlátozott –, így nem kerülhettek be a programba.