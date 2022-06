Hagyományos formában tartották a székelyudvarhelyi úrnapi búcsút

Idén ismét hagyományosan tartották meg Udvarhelyszék zarándokünnepét, az úrnapi búcsút Székelyudvarhely központjában. A csütörtök délelőtti búcsús szentmisét Kovács Gergely érsek a főesperesi kerület papjaival együtt mutatta be a Márton Áron téren felállított szabadtéri oltárnál.

A környékbeli egyházközségek templomi zászlók alá rendeződve érkeztek tizenegy órára a Márton Áron térre, ahol a szabadtéri oltárnál Kovács Gergely érsek a székelyudvarhelyi főesperesi kerület papjaival együtt mutatta be az ünnepi szentmisét.

Az úrnapi liturgia része a körmenet, ezt hagyományosan idén is a zetelaki keresztalja vezette,

A körmenethez a főesperesi kerület falvaiból érkezett zászlóaljak is csatlakoztak – énekelve és imádkozva kísérték az oltáriszentséget és az azt hordozó érseket az oltárokhoz.

Csíkszeredában is lesz körmenet

A Csíktaplocai plébánián és a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián is tartanak körmenetet a koraesti, esti szentmisék zárásaként, amelyek idejére forgalomkorlátozásokat vezetnek be. 17 óra 45 perc és 20 óra között a Taploca utcában (a templom és a város kijáratánál található körforgalom közötti szakaszon), a Patak, illetve a Forrás utcában lesz forgalomkorlátozás, míg 19 óra 30 perc és 21 óra között a Kossuth Lajos utcának a Szív utca és a Szabadság tér közötti szakaszán, mindkét sávon.