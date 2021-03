Gyorsan telítődnek a kórházi helyek Marosvásárhelyen

A egyetem udvarán levő ideiglenes kórházban szinte minden hely foglalt volt kedden • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt napokban lassan, de tartósan emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Maros megyében. A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházhoz tartozik az orvosi egyetem sportcsarnokában kialakított intenzív terápiás részleg, ahol kedden reggel 17 beteget kezeltek. Mint Claudiu Puiac, a kórház menedzsere elmondta,

összesen 20 hely van, és már engedélyt adott, hogy kedden délben újabb két beteget hozzanak át más megyéből.

Ez azt jelenti, hogy a 20 helyből összesen 19-et foglalnak el a súlyos állapotban levő, többnyire más megyéből érkezett betegek. Legtöbben lélegeztetőgépre szorulnak, és csupán ketten vannak, akiknek „mindössze” oxigénmaszkra van szükségük.

Mivel tavaly októberben szó volt arról, hogy az orvosi egyetem udvarán levő ideiglenes kórházban negyvenre növelik a súlyos betegek ellátására alkalmas ágyak számát, rákérdeztünk, hogy történt-e előrelépés ezen a téren. Puiac úgy nyilatkozott: bár többször meghirdették, hogy alkalmaznak, nagyon kevesen jelentkeztek. Így jelenleg a 19 betegre egy infektológus és négy intenzív terápiás orvosuk van, ami kevés.

A helyek számát csak akkor tudjuk növelni, ha szakembereket rendelnek az ideiglenes kórházhoz. Ezt elmondtam a kedden délben az egészségügyi miniszter államtitkárával tartott megbeszélésen is. Jelenleg a sürgősségi klinikán három kórteremben összesen 19 intenzív terápiás ágy van, és ezekben három súlyos beteget tartunk megfigyelés alatt, amíg megjön a teszteredményük

– magyarázta.

A Maros Megyei Klinikai Kórházban 10 intenzív terápiás ágy van fenntartva koronavírusos betegeknek, ám ebből kedd reggel már csak egy volt szabad. Mint a kórház sajtószóvivőjétől, Gáll Boglárkától megtudtuk, az elmúlt napokban volt olyan időszak, amikor kettő vagy három helyre is tudták fogadni a nagyon súlyos állapotban levőket, tehát a szabad helyek száma folyamatosan változik. Azt is megtudtuk, hogy van három, koronavírussal fertőzöttek számára fenntartott intenzív terápiás ágy a nőgyógyászati osztályon is, azok mind szabadok.

Gáll Boglárka a kórház menedzserével, Ovidiu Gîrbovannal való egyeztetése után hozzátette, hogy megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy fogadni tudják a súlyos állapotban levő fertőzött betegeket, és bíznak benne, hogy ahogyan a második hullám esetében, most is helyt tudnak állni.

A megyei kórháznak egyébként 14-gyel több intenzív terápiás ágya volt, de ezeket a karácsonkői (Piatra Neamț) kórházban történt tűzeset utáni tűzoltósági ellenőrzések során ideiglenesen felszámolták. Akkor ugyanis a kórház emeletén lévő intenzív terápiás részleget a földszintre költöztették, de ott már nincs elegendő hely minden ágynak, életmentő berendezésnek.