Gyergyószéken már figyelik, hogy ne legyen semmi a víz útjában

Több gyergyószéki településen is árvizet okozott tavaly februárban a hosszú ideig tartó fagyok után a hirtelen bekövetkezett olvadás. Az időjárás most is hasonló, mint a 2017-es áradáskor, de egyelőre úgy tűnik, idén nem kell árvíztől tartani.

Ilyen volt a tavalyi ár. Remélhetőleg idén nem lesz hasonló. Archív • Fotó: Gergely Imre

Tavaly februárban több helységben, főleg Szárhegyen, de Tekerőpatakon, Kilyénfalván és Újfaluban is udvarokat, pincéket öntött el, utakat tett járhatatlanná a hegyekről lezúduló víz. Lakóházakba is betört az ár, csaknem ezer portán okozott gondokat. Az idei olvadás elkezdődött ugyan, de jelenleg

úgy tűnik, nem kell a 2017-es februári helyzethez hasonlótól tartani.

„Éppen most jártam végig a patakok mentén a faluban, s úgy látom, nincs probléma. Ha jön is a gyors olvadás, le tud folyni a medrekben” – állapítja meg Györffy Zsolt, a szárhegyi önkéntes tűzoltócsapat vezetője. Hozzáteszi, egy éve az okozta a bajt, hogy hosszú hetekig kemény fagy volt a vidéken, és a patakok, árkok teljesen felfagytak, az

olvadáskor pedig a víz a jégpáncél fölött folyt, emiatt árasztotta el a falu jelentős részét. Most nincs jég a medrekben.

Noha nem úgy tűnik, mintha árvízveszélytől kellene tartani, az áradások elkerülése érdekében a lakosok részéről figyelmességet, szükség esetén beavatkozást kér Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala. Felhívásban kérik a falubelieket, hogy figyeljék a patakok medrét, a hidak alját, törjék be a jeget, és távolítsanak el minden olyan szilárd anyagot, ami akadályozza a víz szabad folyását. Nagyobb veszély észlelése esetén értesítsék a katasztrófaelhárító egységet és az önkéntes tűzoltó alakulatot a 0728–319277-es telefonszámon.

Az emberek is tanultak a bajból

„Láttuk, hogy mi volt a tavaly, amikor a jég eltorlaszolta a hidak alatt a patakot, és a víz nem volt ahol folyjon, így az útra, udvarokba öntött ki. Tanultunk belőle. Itt, a házam előtt én már többször is betörtem a jeget, s figyelem, hogy ne legyen semmi a víz útjában. De úgy látom, mások is így vannak. Fennebb is lesem a patakot, ami az útról látszik, nincs sehol úgy felfagyva, remélem, nem lesz baj most a tavaszon” – mondja egy kilyénfalvi olvasónk, aki tavaly maga is megtapasztalta az árvizet, az ő udvarát, pincéjét is elárasztotta a Visszafolyó.

A tapasztalat jelzi, később sem árt odafigyelni. Az olvadás során a lesodródó jégtáblák elakadhatnak hidaknál, átereszeknél, és jégtorlasz alakulhat ki, ami szintén árvizet okozhat.

Figyelmeztetnek a meteorológusok



A következő napokban beköszönt a tavasz, a nappali hőmérséklet az ország nagy részében meghaladja a 10 Celsius-fokot a meteorológiai szolgálat (ANM) előrejelzése szerint, amely ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a hó hirtelen olvadása árvizeket eredményezhet. Gabriela Băncilă, az ANM előrejelzésekért felelős osztályának igazgatója a Digi 24 hírtelevíziónak elmondta, a felmelegedés esővel érkezik, így nagy a valószínűsége annak, hogy jelentős vízmennyiség halmozódik fel a magasabban fekvő térségekben. Erdélyben a következő napokban fokozatosan melegedik az időjárás, a nappali 5-ről 14 Celsius-fokos átlaghőmérsékletre, míg a hét végén, illetve a jövő hét elején már éjszaka is előfordulhatnak pluszfokok. A meteorológiai szolgálat munkatársa rámutatott, nem zárhatók ki ugyanakkor a következő hetekben hűvösebb periódusok, a hónap végére vagy akár április elejére még rövid időre beköszönthet a tél. A szakember emlékeztetett, tavaly áprilisban az ország több régiójában is hóvihar volt.