Gyergyószéken is segítenek a levélben szavazóknak

Minden gyergyószéki településen megszervezték a helyi RMDSZ-szervezetek a magyarországi országgyűlési választásokon levélszavazattal részt vevő helyiek segítését. A levélszavazatok összegyűjtését és a főkonzulátusra való beszállítását is vállalják.

Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokon levélszavazás által a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárságú személyek is részt vehetnek, amennyiben korábban regisztrálták magukat. Megérkeztek az első levélszavazólapok, és folyamatosan érkezik a többi is a napokban. A gyergyószéki településeken a helyi RMDSZ-szervezetek is segítséget nyújtanak az azonosító nyilatkozatok kitöltésében, és a levélszavazatok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára való eljuttatásában – tájékoztatott Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó Területi szervezetének elnöke.

Szerdán és csütörtökön 9–17 óra között, jövő héten azonban, keddtől hosszabbított ügyfélfogadási idővel fogadja az érdeklődőket a Szabadság tér 23. szám alatt működő gyergyószentmiklósi RMDSZ-iroda. 9 és 20 óra között tart nyitva, de a húsvéti időszak alatt is elérhetők telefonon a szervezet megbízottai.

A választás hétvégéjén, április 7-én és 8-án reggel 9 órától délután 6 óráig tartanak ügyeletet.

Ugyanakkor mindegyik településen lesz ügyfélszolgálat, a helyi RMDSZ-elnökök végzik a levélszavazásokkal kapcsolatos segítségnyújtást. Barti Tihamér arra biztat mindenkit, aki szavazójoggal rendelkezik, hogy éljen is ezzel a joggal, adja le a szavazatát. És fontos az is, hogy ezek helyesen kitöltött, érvényes szavazatok legyenek.