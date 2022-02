Gyergyóremetei nagyberuházásnak köszönhetően javul a magyar-román gazdasági együttműködés

A Gyergyóremetén épülő élelmiszeripari nagyberuházást is meglátogatta Szijjártó Péter hétfői székelyföldi körútja során. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere leszögezte, a magyar kormány támogatásával megvalósuló fejlesztés Romániának és Magyarországnak, valamint az itt élő magyar közösségnek is jó, és azt várja, hogy ez a két ország együttműködését segítse.

• Fotó: Gergely Imre

A beruházás a térség gazdaságának komplett megújítását jelenti – fogalmazott a külügyminiszter. A fejlesztéshez a magyar kormány 37 milliárd forint támogatást biztosít – hangzott el. A tervek szerint jövő év tavaszán elindul itt a termelés. A miniszter hozzátette, ez egy egész Romániát, de Közép-Európát tekintve is egyedülálló nagyberuházás.

Románia egyik legmodernebb élelmiszeripari üzemegyüttesét hozzák létre az ehhez kapcsolódó logisztikai egységekkel együtt, amelyhez idegenforgalmi fejlesztés is kapcsolódik.

Gyergyóremetén egy olyan ipari fejlesztés zajlik, amely keretében tejporgyárat, burgonyafeldolgozót és gyorsfagyasztottgyümölcs-üzemet is építenek, Borzonton pedig ehhez kapcsolódva húsfeldolgozót. A beruházást végző gyergyószéki vállalkozói összefogás vezetőivel, Balázs Attilával és Balázs Lászlóval találkozott Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a Fidesz külhoni igazgatója, Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, Tóth László csíkszeredai főkonzul, Magyar József európai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és Kiss-Parciu Péter regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. A beszélgetésen jelen volt Barti Tihamér, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnöke és Laczkó-Albert Elemér, a község polgármestere is.

„A magyar kormánynak fontos célkitűzése, hogy az egész Kárpát-medencei gazdaság erősödjön, és amikor a magyar nemzeti közösség tagjait, akik a határon túl élnek, megkérdeztük, hogy miben tudunk segíteni, tíz válaszból nyolc arra vonatkozik, hogy segítsünk nekik a gazdasági megerősödésükben. Mi azt várjuk ezektől a beruházásoktól, hogy a magyar közösségek helyben tudnak erősödni, és ezek a területek gazdaságilag fejlődnek. Ez jó Romániának, jó Magyarországnak is és az itt élő magyarságnak is. Azt várom, hogy a Magyarország és Románia közti gazdasági együttműködés, és ezen keresztül a két ország általános együttműködése is jelentős mértékben javul” – fogalmazott Szijjártó Péter.