Gyereknapi rendezvények Maros megyében

A várudvarban és az Enescu utcában művészeti programokkal, előadásokkal, műhelyfoglalkozásokkal várják június elsején reggel 8 órától a legkisebbeket. Az Enescu utcában már május 31-én, pénteken 15 órától fesztiválhangulatot teremtenek tánccsoportok előadásai és műhelyfoglalkozások révén. De este a gyereklelkű felnőttek is bulizhatnak a lezárt utcában, ahol több lemezlovas is fellép.

Június elsején a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Mesevásár elnevezésű rendezvényére várják a kicsiket 9 órától, ahol gyerekkönyv, játék, gyerekszínház, mesemondás, táncműsor, arcfestés, zenés móka, kézműves foglalkozás is lesz.

A marosvásárhelyi állatkert ingyenes belépéssel ajándékozza meg a gyerekeket június elsején. Továbbá tizenharmadik alkalommal szervezik meg az óvodás sportolimpiát a Bolyai Farkas Elméleti Líceum sportpályáján reggel 9 órától.

A Petry Urban Grill gyerekkaraokéra és fagyizásra hívja a legkisebbeket. Az Elie Carafoli Sportrepülőtér is nyílt napot szervez gyereknapra, reggel 10 órától várják a gyerekeket és szüleiket. A Lele Games Club 11 órától várja a gyerekeket közös játszásra.

A körtvélyfáji Mark Stable lovarda is nyílt napot szervez június elsején. Szászrégen egyik legszebb területe a Kerekerdő, ahová szombaton és vasárnap is várják a családokat. A marosszentgyörgyi Apollo Wellness is június elsején nyitja meg a nyári évadot.

Hirdetés

Gernyeszegen a sportbázison szerveznek családi napot, a Havad községbéli gyerekeket pedig Gegesre várják gyereknapra 12-19 óra között. A segesvári családoknak a városi stadionban szerveznek gyereknapot 10 órától.

A mezőmadarasi levendulamező pedig június elsején nyitja meg kapuit a nagyközönség számára, három hétig naponta 9 és 21 óra között lesz látogatható. Nem szükséges előre időpontot foglalni.