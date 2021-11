Gyerekek a gép előtt: pont az lett, amit nem akartak

Amit leginkább elkerültek volna: a diákok órákon át ülnek a számítógépek előtt, sokan gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az oktatási folyamat töredezettsége, kiszámíthatatlansága miatt elsősorban az elemi osztályosoknál van sok probléma – véli Szalay Zsuzsanna pszichológus, aki szerint az alapkészségek elsajátításában a gyakorlás elengedhetetlen, ami viszont hatékonyan csak a folyamatos jelenléti oktatással volna megoldható.

Ez olyan, mint a házépítés, ha az alap ingoványos és hiányos, akkor problémák egész sora várható

– mondja a pszichológus. A nagyobbak inkább alkalmazkodtak a helyzethez, „kényelmesebb nekik, például akár óra közben is reggelizhetnek”. Ennek viszont az a hozadéka, hogy nagyon nehezen fenntartható a tanulási motiváció. Rendszerezett, céltudatos tanulási folyamatot a fizikai jelenléttel történő oktatás biztosíthat, az online tanítás egészen más életvitelt jelent.

Érzelmi kifáradás

A vizsgaévben lévő diákokon hatalmas a nyomás, hiszen a járványhelyzet generálta általános bizonytalanságon túl még az is terheli őket, hogy szakadozik a tanulási folyamat, a pedagógusok sem tudják, hogyan alakulnak a képességvizsgák a tételek és elvárások szintjén – mondja Szalay Zsuzsanna.

Egyre gyakrabban találkozik szorongásos, depresszív tüneteket mutató, állandó konfliktushelyzetben élő diákokkal.

Hasonló tapasztalatokról számol be Asztalos Lehet iskolapszichológus is, szerinte ez az időszak túlterheli a gyerek–szülő kapcsolatot is. Sokkal több lett az ütközési felület, a konfliktusforrás, hiszen sok családban van szülő, aki online dolgozik,

belelát a gyermeke tanulási folyamatába, esetenként többet vár tőle, mint korábban,

úgy véli, hogy kevésbé teljesít jól, mint más osztálytársai, túlaggódja gyermeke fejlődését”. Ez is oka annak, hogy jelentősen megnőtt a szorongásos esetek száma, sőt van aki pániktünetek, alvási problémák miatt keresi fel őt a rendelőjében.

Jó lett volna elkerülni

„Évek óta azon küzdöttünk, hogy a gyerekek ne üljenek órákig a számítógép előtt, erre fel az online oktatás pont erről szól” – mondja Asztalos Lehel. Mivel a törvény szerint a diák nem kötelezhető a kamera használatára,

gyakori, hogy 6–8 órán keresztül online játszik tanulás helyett.

„Erről számolnak be a diákok, kacagva” – mondja Asztalos. Tapasztalatai szerint ugyanakkor az online oktatás miatt „visszafejlődnek, vagy ki sem bontakoznak azok a szociális készségek, amelyek a társas lényként való működést teszik lehetővé, azt, hogy egy adott közösségben megtalálja valaki a helyét”. Ennek egyenes következménye, hogy

hangsúlyosabbá vált a bullying, azaz iskolai bántalmazás is.

Az online térben ráadásul mindenki bátrabb is, ezért sokkal durvább, agresszívabb kirohanásokat lehet tapasztalni, ráadásul nincs vége a tanórák lejártával, hanem „24-ből 24-et tart” – mondja Asztalos Lehel.

Még van kiút

„A legfontosabb az volna, hogy visszaálljon a régi rend és a stabil iskolai évszerkezet” – véli Szalay Zsuzsanna. Ehhez azonban a lakosság szintjén tudatos döntésre van szükség, hogy visszahozhassuk a normális állapotokat.

Mérlegre kell tenni, józanul, hogy mi mit ér meg,

fel kell mérni, hogy ez megtörténhessen” – mondja a pszichológus.

Asztalos Lehel szerint hatalmas a szülő felelőssége is, ezért egyrészt érdemes átgondolniuk, milyen szinten avatkoznak bele a gyermekük online tanulási folyamatába, másrészt pedig családon belül „beszélgetni kell minél többet a gyerkőcökkel aggodalmaikról, szorongásaikról, félelmeikről, mert rengeteg van, lehetőséget kell nekik adni, hogy beszéljenek ezekről”.