Gyakorlatilag a birtokukba vették a varjak Sepsiszentgyörgyöt

Elvesztettük a harcot a varjakkal szemben – állítja Czimbalmos Csaba, Sepsiszentgyörgy városmenedzsere. Tény, hogy a varjak Románia szinte minden nagyvárosában, de már falvakon is annyira elszaporodtak, hogy jelenlétük egyre terhesebb az ember számára.

Elvesztettük a harcot. A polgármesteri hivatal korábban szerződést kötött a Rara Avis madárvédő egyesület tagjaival, hogy a központi parkba beköltözött, ott éjszakázó rengeteg varjút zavarásukkal – lámpázással, dobolással – űzzék el. Ez működött is egy darabig, míg tavaly a város egy kolozsvári cégtől beszerzett, változtatható frekvenciájú ultrahangos- lézeres riasztóberendezéseket szerelt fel a parkba, hogy távol tartsa a madarakat.

Mint mondja, a Rara Avis szervezettel élő szerződésük van, most Szentgyörgy külső lakótelepein (különösen az Újnegyedben) zavarják a varjakat.

Tavaly nagy erőfeszítésekkel próbáltuk varjúmentesíteni a parkot: leszedtük a fészkeket, idén a lakónegyedekben is megmetszettük a fákat, így néhány fészket eltávolítottunk, de nem győzzük a szaporodásukkal tartani a lépést. Úgy néz ki, a harcot egyelőre elveszítettük”

Európában védett, nálunk pedig túlszaporodott

A vetési varjak védett madarak az Európai Unióban, mert más országokban megcsappant a létszámuk, de itthon túl sok van belőlük. „És megyénk más megyékhez viszonyítva még jól is áll e területen” – állítja Kelemen László, a Rara Avis egyesület elnöke. Azt is elmagyarázta, hogy a vetési varjak ismertek arról, hogy terjeszkednek. Korábban – mintegy húsz éve – nagy kuriózum volt, hogy a kökösi hídnál észleltek egy madárkolóniát, akkor csak néhány fészek volt ott a fákon. A következő években is bejöttek ugyan telelni az Ukrajnából érkező madarak a városba, de tavasszal, májusban ismét kivonultak.