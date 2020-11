Gond adódott a csíki vízellátással

Kisebb meghibásodás történt a szépvízi víztározótól a Csíkszereda irányába kiépített vezetékrendszeren, amely később akár komolyabb problémát is okozhat – jelezték a csíkszeredai városházának az Olt Vízügyi Igazgatóságtól.

A szépvízi tározó látja el vízzel a hargitai megyeszékhelyet és a környező falvakat. Elejét vennék egy nagyobb meghibásodásnak és vízhiánynak • Fotó: Farkas Tamás

Korodi Attila polgármester sajtótájékoztatón ismertette, a rendszer úgy volt megépítve, hogy 200 liter/másodperc vízhozamot bírjon el, jelen pillanatban viszont 85 literes kapacitással működik. A hargitai megyeközpont vízellátásáért nagyban felelős rendszer jövő év tavaszán esne át felújításon, egy tágulási vezetéket kellene kicserélni, amelyen keresztül érkezik a városba a víz.

HIRDETÉS

„Pánikra nincs ok, nem marad víz nélkül a város, viszont fontosnak tartjuk a közbelépést. Mivel Csíkszeredának van egy mélyvízi kútrendszere is – másodpercenként 190 literes hozammal –, ezt a Harvíz élesíteni fogja” – magyarázta Korodi, hozzátéve, hogy egy összekötő vezeték beépítésével, valamint egy pumpaház segítségével a bejövő mennyiséget vissza tudják juttatni majd a környező falvakba is, például Mindszentre, Csíkszentmihályra és Madéfalvára. Ezzel a módszerrel

ki lehet védeni, hogy egy nagyobb meghibásodás esetén víz nélkül maradjon a környék.

Öltözőkonténer a mentősöknek

A Hargita Megyei Mentőszolgálat kéréssel fordult a városvezetéshez, miszerint szükségük lenne egy konténerre, amelyet öltözőként szeretnének használni. „Megemelkedett számú koronavírusos vagy koronavírus-gyanús esethez szállnak ki a mentősök, és szükségét érzik egy különálló öltözőnek, hogy ne érintkezhessenek a többi dolgozóval. A helyi katasztrófavédelmi bizottság elfogadta a kérést, így rövid időn belül vásárolni fogunk egy konténert számukra” – tájékoztatott a városvezető. A moduláris kórházak építésénél is hasonló konténereket használtak fel korábban, Korodi szerint 17–18 ezer lejbe kerül egy ilyen építmény.

Személyes ügyfélfogadás

Hétfőtől újraindult a városházán az ügyfélfogadási rendszer. A személyi igazolványokkal kapcsolatos ügyfélkapunál, a vagyonnyilvántartó osztályon, az adó- és illetékosztályon, továbbá a város- és területrendezés, valamint a városgazdálkodási osztályon előjegyzés szükséges.