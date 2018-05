Gitárnapok Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Az egész Marosvásárhelyről indult tizenkét éve, a Harmonia Cordis nevű egyesületünk is ott székel, amely jövőtől Romániát egy olyan nemzetközi projektben képviseli, ami több ország tizennégy fesztiválját köti össze, a verseny győztese pedig mindegyikre fellépési lehetőséget kap, így remélhetőleg több előadót tudunk majd elhozni ide is” – mondta Beke István Ferenc főszervező, akinek

szülővárosa lévén annyira szívügye az udvarhelyi rendezvény, hogy amikor energiahiány és anyagi okok miatt arra kényszerült, hogy az időközben szerteágazó, a négy nagy székelyföldi várost érintő „mellékhajtásokat” lefaragja, csak ennek és a sepsiszentgyörgyinek kegyelmezett meg

(ahol szintén most zajlanak a gitárnapok). Mindemellett Kolozsváron is indítottak egy különálló őszi fesztivált, sőt ugyanott internetes rádiót is működtetnek a zeneakadémián. Mindben az a közös, hogy a gitáré a főszerep, „népszerűsítése minél tágabb körben, és nagyon jó hazai előadókat, nemzetközi nagy neveket bemutatni”. Ugyanez a válasz arra is, hogy miért nincs soha belépő: „hogy

minél több emberhez eljusson a magas szintű gitárjáték, és ne anyagi meggondolásból legyenek kénytelenek kihagyni egy-egy világklasszis előadót.

A rendezvény költségeit pályázatokból oldjuk meg” – közölte.

Székelyudvarhelyen a Városháza Szent István-termében esténként hét órakor kezdődnek a koncertek, amelyeket minden alkalommal egy-két darabbal helyi tehetséges zeneiskolások vezetnek be. A program összeállításakor arra is törekedtek, hogy minden napot kamarazenei produkció zárjon, vagyis duóba, trióba tömörülve együtt játszanak az aznapi előadók.

„A meghívottak zöme fiatal, egyetemet végzett előadóművész, nemzetközi versenyek győztesei. Hétfőn Orosz Dávid Gergő és Tudor Gliga kezdte a sort, ők a kolozsvári zenekadémián tanítványaim, gitárduóként hazai és külföldi díjakat is kaptak már.

Kedden este a Tritonius Guitar Trio lép fel, amely Győrből jön, és innen a világ legnagyobb gitárversenyére készül Amerikába. Szerdán a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanuló Fellegi Dávid szólózik, és ami érdekesség, hogy nemzetközi gitárversenyeken elért sikerei után most zeneszerzőként hozott díjat Szegedről. Be is fogja mutatni a nyertes művet.

Az őt követő fellépő, Girán Péter neve a Virtuózókból lehet ismerős, ugyanakkor tavaly megnyerte Kelet-Európa egyik legnagyobb versenyét Belgrádban, ahol ő képviselte Magyarországot.

Csütörtökön a bukarestiek, Ana Maria Bibescu és Raisa Mihai mutatkoznak be, ők az én győzködésemre kezdtek el duózni, és azóta Montenegróból és Bulgáriából hoztak haza első díjat. Őket követi Radu Vâlcu, aki tavaly Görögországban diadalmaskodott.

Utolsó nap a főmeghívott Pusztai Antal lesz Ausztriából, akit a 2004-es Montreux-i Dzsesszfesztiválon a legjobb gitárosnak választottak, Los Angelesben adott ki albumot, és olyan híres zenészekkel játszott együtt, mint B. B. King, Lee Ritenour vagy Buddy Williams. Az est végén együtt is zenélünk majd” – részletezte a programot Beke István, aki először hegedűt vett a kezébe, majd hatodikos korában akkordozás szintjén kezdett gitározgatni, a középiskolában pedig már annyira komolyan vette, hogy tizenegyedikben hátrahagyta a matematika-fizika szakot is. „Azóta ez az életem” – ismerte el.