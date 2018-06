Gézengúzok – megduplázódik a gyerekfesztivál

A nagy sikerre való tekintettel idén megismétlik a Gézengúz gyerekfesztivált, így nem kell elkeserednie annak, aki nem tudott már jegyet vásárolni a július első hétvégéjén zajló eseményre, ugyanis július utolsó hétvégéjén is lesz még egy rendezvény: a helyszín ugyanaz és a program is majdnem, a második azonban más nevet visel.

Sajtótájékoztatón jelentették be a legnagyobb újdonságot a rendezvény szervezői • Fotó: Haáz Vince

A fontos változást kedden sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők. Megtudtuk, hogy a Gézengúzok gyerekfesztivál a július 6. és 8. közötti hétvégén zajlik a nyárádszentlászlói Pásztortűz Panzió területén, a második gyerekfesztivált pedig a július 27. és 29. közötti hétvégén tartják ugyanott, de Nyárádmenti Gézengúzok néven, ugyanis a Nyárádmenti Kistérségi Társulás is bekapcsolódik annak szervezésébe.

„Programjaink váza már megtalálható a honlapunkon, természetesen megmaradtak a népi fajátékok a programban, de lesz összesen 16 kézművesünk, akik mindenféle tevékenységgel lefoglalják majd a gyerekeket. De a felnőttek is több, gyerekneveléssel kapcsolatos előadáson vehetnek részt majd a VÉDEM-térben. Lesz gyermek és felnőtt táncház, élőszavas mesemondás három korosztálynak, este például pajzán mesék is szólnak majd a felnőtteknek, és természetesen koncertekből sem lesz hiány” – adott ízelítőt a fesztivál programjából a főszervező.

HIRDETÉS

Péntek este például a Cifra mesterségek című vásári komédiáját adja elő a magyarországi interaktív zenés folklórszínház, a Bahorka Társulat, míg szombat délelőtt a csíkszeredai Mesehetes rajzfilmzenékkel szórakoztatja a kis fesztiválozókat.

Tudományok Háza

A rendezvény igazi újdonsága a Tudományok Háza, amelynek Csibi László a programszervezője. Mint elmondta, már a múlt évben is megpróbálták, hogy kísérleteket mutassanak be a gyermekeknek, az pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy idén úgy döntöttek, egy egész Tudományok Háza nevet viselő sátrat működtetnek a fesztivál teljes ideje alatt. Abban majd nemcsak bemutatókat, kis előadásokat tartanak az érdeklődő gyermekeknek, hanem lehetőséget is teremtenek arra, hogy a legérdekesebb – és természetesen veszélytelen – fizikai, kémiai kísérleteket maguk a gyermekek is kipróbálhassák. Idén a felnőtteknek 40 lejbe, a gyerekeknek 10 lejbe kerül a jegy függetlenül attól, hogy egy napra vagy a fesztivál teljes idejére vesz valaki belépőt. Egy sátorhely pedig 10 lejbe kerül.