Gázspray és vegyszer ne kerüljön a hulladékba

Gondot jelent, ha lécfalvi hulladékválogatónál az újrahasznosítható fém és műanyag közé olyan anyagok is kerülnek, amelyek a környezetre és a válogató alkalmazottjaira nézve egyaránt veszélyt jelentenek.

ezt el kell minden áron kerülni. Az erős növényvédő vegyszerek is veszélyesek: ha a levegőbe kerülnek, megint nagy gondot tudnak okozni. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy veszélyes hulladékot még akkor se dobjanak a szelektív hulladékba, ha az fém- vagy műanyag-dobozban van, mert ezeket amúgy sem lehet újrahasznosítani” – áll a felhívásban.

A növényvédő vegyszerek, önvédelmi spray-jek ugyanabba a veszélyeshulladék-kategóriába esnek, mint a gyógyszerek, ezeket a törvény értelmében a kereskedőnek kötelezően vissza kell vennie. Fontos tudni azt is, hogy minden hulladék emberi kézen megy át, így a vegyes hulladék közé bekerülve is bajt okozhatnak ezek a veszélyes anyagok, ezért az ide történő dobását sem ajánljuk, mert a szabadban is károsak az emberre és a környezetre nézve.

A Sepsiszentgyörgytől mintegy 15 kilométerre lévő lécfalvi hulladékválogató Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában van.