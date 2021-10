Gazdasági tényezőként fontos az Azomureș, de a lakók biztonsága fontosabb

Maros megye a vegyipari kombinát miatt került a nagyon magas károsanyag-kibocsátású megyék közé, ezért rendkívül fontos, hogy partner legyen abban a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő projektben, amelyet a Maros megyei önkormányzat készül benyújtani a Méltányos Átállást Támogató Alaphoz. Ugyanakkor Marosvásárhely és a környező települések lakosságának biztonsága is olyan fontos szempont, ami elsőbbséget élvez még a munkahelyteremtéssel szemben is.

A marosvásárhelyi vegyipari kombinátban történt júliusi robbanást követően a biztonsági intézkedésekről, az ahhoz kapcsolódó beruházásokról, környezetkímélésről, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséről, valamint az üzem által kibocsátott meleg levegő újszerű felhasználásáról is szó esett azon a zárt körű megbeszélésen, amelyen az Azomureș képviselői mellett jelent volt Mara Togănel prefektus, Péter Ferenc megyei tanácselnök és Soós Zoltán polgármester is. Mint kiderült,

többek között a biztonságos munkakörülmények, az erőforrás hatékony felhasználása, a munkavállalók egészsége, az innováció, a környezetkímélés és a termelékenység növelése szerepel azok a célok között, amelyet a legújabb, 250 millió eurós beruházással szeretne megvalósítani az Azomureș vezetősége a következő öt évben.

Ahogy a zárt körű megbeszélésen elhangzott, az Európai Unió Green Deal projektje kihívást jelent az üzem számára is, a környezetkímélő, már folyamatban lévő projektek is ezt szolgálják, átmenetet jelentenek a szén-dioxid-csökkentés irányába.

Péter Ferenc tanácselnök a Székelyhon érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy ha az Azomureș nem segít abban, hogy a megyei önkormányzat megvalósítható projektet tegyen le a Méltányos Átállást Támogató Alaphoz, akkor „nagyon nehéz lesz ezt a programot megpályázni, és más cégeknek is segíteni, hogy pályázhassanak”. A tanácselnök azt is hozzátette, Maros megye pont a vegyipari kombinát miatt került a nagyon magas károsanyag-kibocsátású megyék közé, tehát rendkívül fontos, hogy ők is partnerek legyenek ebben az átállási folyamatban – hangsúlyozta Péter Ferenc.

Az Azomureș, mint gazdasági tényező, fontos a munkahelyteremtés szempontjából, de még annál is fontosabb a város és a környező települések lakóinak biztonsága

– válaszolta kérdésünkre Soós Zoltán, hangsúlyozva, hogy a fő szempont az, hogy ne ismétlődhessen meg a júliusban történt baleset. A polgármester kifejtette, az EU általi zöld engedélyezés a szennyező ipari létesítményeknél kitér arra is, hogy mekkora legyen a biztonsági zóna, ami egytől négy kilométeres körzetig terjedhet. Ám a négy kilométer a vegyi üzem esetében érintené Marosvásárhelyt és a környékbeli falvakat is, tehát a lehető legkisebb távolságra kell csökkenteni. Emellett olyan beruházásokat kell eszközölni, amelyek kizárják a robbanás lehetőségét, vagy bármilyen más, a környezetre, a lakosságra, és a munkavállalókra veszélyes, hasonló esetek bekövetkeztét. Mara Togănel prefektus szintén Marosvásárhely biztonságának fontosságát hangsúlyozta a megbeszélést követően kiadott közleményében.

Ovidiu Maior, az Azomureș sajtószóvivője a konkrét tervek mellett a levegőbe bocsátott meleg levegő felhasználásának lehetőségéről is beszélt, amellyel meglátása szerint egy központi fűtési rendszert lehetne működtetni akár a városnak a kombináthoz közeli lakónegyedében, akár a környező településeken.