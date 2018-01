Gálfi Árpád: a változás megteremtése Székelyudvarhelyen az egyik legnagyobb kihívás Kovács Eszter • 2018. január 03., 12:45 • utolsó módosítás: 2018. január 03., 14:47 2018. január 03., 12:45utolsó módosítás: 2018. január 03., 14:47 Látványos és kevésbé szembetűnő változásokon is átesett Székelyudvarhely az elmúlt évben, a megvalósításokról és a jövőbeni tervekről beszélgettünk Gálfi Árpád polgármesterrel, aki a kényes kérdésektől sem zárkózott el. Leszögezte: a munkára koncentrál, hiszen rengeteg még a tennivaló Udvarhelyen.

Gálfi Árpád: állítólag az is újszerű a hivatalon belül, hogy munkatársaim előtt nyitva áll az ajtóm • Fotó: Barabás Ákos

– Melyek azok a 2017-ben véghezvitt megvalósítások, amelyekre a legbüszkébb? – Azt gondolom, hogy 2017-ben valóban sokat dolgoztunk, és ez a befejezett megvalósításokban is mérhető már, miközben több projektünk van folyamatban, amelyek végleges megvalósulása a jövőben fog megtörténni. Őszintén mondom, hogy nem büszkeséget váltanak ki belőlem a megvalósítások, hanem egyszerűen csak örvendek a munkatársaimmal együtt minden sikeres megvalósításnak, a legkisebbtől a legnagyobb befejezett munkákig. Nem szeretnék fontossági sorrendet felállítani a befejezett munkák tekintetében. Mindegyik fontos volt a maga módján. Elmondhatom, hogy ma már a Székelyudvarhelyen közlekedő autók több mint 400 helyen akadálytalanul haladhatnak, hiszen több mint négyszáz megsüllyedt aknatetőt aszfaltszintre emeltettünk, és még távolról sem mondható befejezettnek ez a munka. Legalább ezer megsüllyedt fedlap vár még javításra, de igyekeztünk a legforgalmasabb szakaszokon kezdeni. Nagyon sok utcában kátyúztunk, nyolc utcát teljesen újraaszfaltoztunk, a városközpontban pedig eltűnt a visszataszító látványt keltő kábelrengeteg. Igyekeztünk az eddigieknél színvonalasabb városi rendezvényeket szervezni, a kulturális, illetve sportrendezvények minőségben és mennyiségben is javultak, ingatlanokat, területeket vásárolunk a városnak, hogy a tervezett fejlesztéseket is megvalósíthassuk. Én tiszta lelkiismerettel kezdek munkához az új esztendőben. Nem tétlenkedtünk 2017-ben, pedig nem is volt kampányév. – Tavaly több ügyben is szembement Szász Jenő volt székelyudvarhelyi polgármesterrel, az NSKI jelenlegi elnökével. Milyen a viszonyuk? A választások után Szász Jenő támogatásáról biztosította. Ez miben nyilvánult meg? – Én Szász Jenő úrral egyetlen esetben sem mentem szembe. A törvények, jogszabályok módosításai miatt több céggel újra kellett értelmezni az együttműködésünket, és ezen cégek között olyan is van, amely Szász úr polgármestersége idején volt bejegyezve, de a törvényekhez és jogszabályokhoz való alkalmazkodás nem jelent semmilyen személyes konfliktust. Egyetlen érintett cég sem Szász Jenő teljes vagy résztulajdona, így nem gondolom, hogy a törvények betartása miatti intézkedések, ezen cégekkel kapcsolatos változtatások az elnök úrral való „szembemenést” jelentenék. A polgármesteri hivatal az elmúlt évben több rendezvényt közösen szervezett az NSKI-vel. – Igen nagy port kavart a Cekend-tetői szeméttározó ügye. Az elmúlt hónapokban mi történt ez ügyben? – Az RDE Harghita Kft. hulladékstratégiájára nem késtünk a válasszal. Egy polgármesteri rendelettel még tavasszal bizottságot hoztunk létre, amely arra hivatott, hogy kivizsgálja a „szemétügyet” és feltárja az esetleges hiányosságait annak a szeméttároló tevékenységnek, ami tőlünk nem messze, a Cekend-tetőn zajlik. Többször tárgyalóasztalhoz ültünk az RDE magyarországi tulajdonosával, illetve képviselőivel, és úgy érzem, sikerült megértetnünk velük, hogy számunkra mindenekelőtt városunk, szülőföldünk környezetének védelme a fontos. Ez felülír bármilyen egyéb gazdasági érdeket. Bizottságunk folyamatosan dolgozott, dolgozik, jogászok segítségét is igénybe véve több hivatalos állásfoglalás született. Legutóbb például, amikor a környezetvédelmi hatóságok kérték a 2018-as évre vonatkozó beleegyezésünket az eddig is tapasztalt, megnövelt hulladékmennyiség befogadására, ezt kategorikusan elutasítottuk. Tehát a mi álláspontunk az, hogy az ország távoli térségeiből ne hordhassa ide a szemetet senki. – Az az elve, hogy rendet kell tenni Udvarhelyen. Ennek egyik fontos lépése volt a városrendezési terv elfogadása. Milyen további lépéseket terveznek? Mi a szándéka az illegális építkezések megfékezése terén? – A városrendezési terv elfogadásával, úgy gondolom, egy új fejezet kezdődik városunk életében az építkezések területén is. Szándékom egyértelmű, senkitől nem várunk se többet, se kevesebbet, mint hogy az érvényben lévő törvényeket betartsa. Ha valaki a törvények ismeretében vállalja az illegális cselekedetek kockázatát, akkor a következményeket is vállalnia kell majd.

• Fotó: Barabás Ákos

– A polgármesteri hivatalban kevésbé látványos, de a hatékonyságot célzó átszervezés zajlott... – Úgy érzem, a hivatalon belüli átszervezések, fejlesztések tekintetében is jó úton haladunk. A városlakók kiszolgálása, ügyeik kezelése sokkal emberközelibb és szervezettebb is, mint az előző években. Biztosan léteznek olyan egyedi esetek, amikor valakinek a problémáját semmilyen törvényes úton nem lehet megoldani, és az illető elégedetlen a helyzettel, de törvénytelenséget nem követhetünk el senkinek a kedvéért vagy ügyéért. A hivatal belső rendszere is egyre jobb, egy belső dokumentumkezelő informatikai rendszer megvásárlásával és használatával sokkal hatékonyabbá vált a dokumentumok követése, kezelése, nyomon követhetősége, tárolása is. A belső kommunikáció terén is elég nagy fejlődést látok. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nincs több korrigálni vagy fejleszteni valónk. Állítólag az is újszerű a hivatalon belül, hogy munkatársaim előtt nyitva áll az ajtóm, mindenkivel közvetlenül beszélgetek. – 2017-ben kétszer annyi határozattervezetet terjesztett elő, mint amennyi 2016-ban volt. Ez minek tudható be? – Még így is azt érzem, hogy lehetett volna több dologról is dönteni. Hogy minek tudható be? Hát annak, hogy egy kicsit nagyobb lendülettel próbálunk dolgozni, mint elődeink. – Idén több millió lejtől esik el a város. Hogyan tudják kezelni a hiányt? Esetleg minek a rovására megy majd a bevételkiesés? – Túlságosan elhamarkodott volna kijelenteni egy pontos összeget, az viszont kétségtelen, hogy csökkenni fog a város rendelkezésére álló összeg az új bérrendezési szabályok miatt. A csökkentett jövedelemadó központilag visszatérítendő része lesz jóval kisebb, mint eddig. Nagyon bízom benne, hogy ha a megkezdett úton haladunk, és továbbra is sikerül pályázatok útján külső forrásokból is támogatásokat szereznünk, akkor folytatni tudjuk elkezdett vagy eltervezett projektjeinket, függetlenül a bevételkiesés nagyságától. Természetesen bármilyen kiesés okozhat majd fejfájást, de úgy gondolom, észszerű döntésekkel és a kiadások észszerű csökkentésével sikerül majd átvészelnünk a nehezebb időket is. – Mennyi és milyen külső forrást sikerült a városba hozni 2017-ben? Milyen pályázatokat adtak le a 2018-as évre vonatkozóan? – A PNDL támogatási programban a II. Rákóczi Ferenc, illetve Éltetőkút utcában elvégzett szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére 2,3 millió lej támogatást kaptunk. Ugyanitt a városi költségvetésből finanszíroztuk az ivóvízhálózat kiépítését. Szintén PNDL-támogatást nyertünk 1,8 millió lej értékben a Szejkén kiépítendő szennyvíz- és ivóvízhálózatra. Az év utolsó napjaiban sor került egy újabb támogatói szerződés aláírására, szintén PNDL-programban 5,6 millió lej értékű támogatást nyert a város az Orbán Balázs-iskola sporttermének építésére. A városi sportbázis területén belül a salakos futópálya elkészítésére is igényeltünk támogatást, de időközben kiderült, hogy elnyerhető a teljes sportbázis kiépítésének támogatása, ezért új tervdokumentációt juttatunk el a támogatóhoz. Ennek elemzése, elbírálása még folyamatban van, de bízunk a sikerében. A 2018-ra vonatkozóan leadott pályázatokról nem szívesen beszélek. Egy leadott pályázat még távolról sem jelent sikert. Szívesebben számolnék majd be a sikeres, nyertes pályázatainkról, hiszen csak azok járulnak hozzá Székelyudvarhely fejlesztéséhez.

• Fotó: Barabás Ákos

– A magyar kormánytól milyen támogatást kaptak már meg a beígértekből? Mire lehet még számítani? – Soltész Miklós államtitkár úr közbenjárásának köszönhetően a katolikus egyház 70 millió, a református egyház pedig 50 millió forintot kapott iskolái korszerűsítésére. Egészen friss hír az is, hogy a Tamási Áron Gimnázium teljes felújítására a magyar kormány 1,5 milliárd forint támogatást biztosít. Ez 5 millió euró. Hálásak vagyunk minden támogatásért, ami a magyar kormány részéről érkezik. – Melyek azok a jelentősebb beruházások, amelyek biztosan megvalósulnak 2018-ban? – Folytatjuk az elkezdett munkát. Tavasztól számítani lehet újabb útlezárásokra, mert további útszakaszokat szeretnénk leaszfaltozni. Folytatni fogjuk az aknatetők aszfaltszintre emelését is, a Szejkén szeretnénk megvalósítani az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését, erre támogatást is nyertünk külső forrásból. Több utca – például az Eötvös József, Iskola, Szentimre, Gábor Áron – esetében készülnek a teljes újjáépítésre vonatkozó tervdokumentációk, ezeket is szeretnénk megvalósítani. A Megújulnak játszótereink projekten belül is újjáépítenénk még pár játszóteret. A korcsolyapálya befedése is tervben van. Továbbra is nagy gondot okoz a parkolóhelyhiány, ezért hosszú távon gondolkodva szeretnénk elkezdeni parkolóházak építését, mert csak így látom megvalósíthatónak, hogy az útszélekről és a járdákról eltűnjenek a gépkocsik. Ha ez nem is sikerül teljes mértékben, mégis jelentősen csökkenthető az útszéleken parkoló autók száma. Meggyőződésem, hogy nem fogunk unatkozni az új esztendőben sem. Rengeteg a tennivaló! – Mi az, amit a legnagyobb kihívásnak tekint polgármesteri munkájában? – Amikor elnyertem a választópolgárok bizalmát, tudtam, hogy egy új, számomra addig ismeretlen feladattal kell szembenéznem. Az ismeretlennel való találkozás mindig egy nagy kihívás is. Ebben a pillanatban úgy érzem, hogy a fejlődés, a növekedés, a változás megteremtése Székelyudvarhelyen az egyik legnagyobb kihívás számomra. Papírra írva, szavakkal kimondva nagyjából tudom, tudjuk, hogy merre szeretnénk menni. Ezeknek a terveknek a gyakorlatba, életbe ültetése azonban sokkal nehezebb feladat. Kitartó, hosszas munkát igényel. Mégis hiszem, hogy Isten segítségével sikerülni fog.