Fúvószene tölti majd be Csíkbánkfalva utcáit

• Fotó: Sándor Csilla

A házigazda Bánk Bán Fúvószenekar mellett megmutatja tudását a Csíkszentkirályi Fúvószenekar, a Csíkszentimrei Zöld Fák Fúvószenekar, a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar, az Újtusnádi Pro Musica Fúvószenekar, a Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet, a Csíkszentmártoni Poszogó Fúvószenekar, a Csíkszentgyörgyi Havasalja Fúvószenekar, illetve vendégzenekarként a bükszádi fúvószenekar ‒ számolt be érdeklődésünkre Gergely András. Az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás vezetője elmondta, a program déli egy órától gyülekezővel kezdődik a helyi közbirtokosság székházánál, ahonnan menetzenével vonulnak a Bánk Bán kultúrotthon udvarára a fúvószenekarok.

A közös zenélés és a megnyitó után minden résztvevő zenekar előadja 15–15 perces repertoárját.

Az eseményt az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás szervezi, társszervező a csíkbánkfalvi közbirtokosság. Mint Gergely András kifejtette, az esemény szervezését azért kezdeményezték immár nyolcadik éve, mert szerettek volna egy bemutatkozási felületet biztosítani a fúvószenekaroknak, ahol évente bizonyíthatják, hogy mennyit fejlődtek, merre tartanak. Persze az évek során barátságok is kialakultak a zenekarok között, így egy jó találkozási felületté is vált az esemény. A kistérség elnökének meglátása szerint, az említettek mellett azért is fontos ezt az eseményt évente megtartani, mert

a mai világban a zene az, ami szebbé, jobbá teheti az embereket.