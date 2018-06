Fuldokolnak a könnygáztól a gyergyószentmiklósi csendőrlaktanya mellett élők

A Csobothegy utcai kiképzőközpont. Lakóházak között zajlik a tevékenység • Fotó: Gergely Imre

Ez annak is „köszönhető”, hogy már tudták mi a teendő: egy évvel korábban már kaptak a gázból. Akkor gyermekük is az udvaron volt, és a felnőttekkel együtt köhögött, fuldoklott, folyt a könnye. Később jöttek rá, hogy a könnygáztól. Akkor

A hangok is ijesztőek tudnak lenni, a lövöldözésnek sem itt lenne a helye a lakóházak között, de a könnygáz miatt komoly baja is lehet valakinek, aki nem tud időben bemenekülni a házba

„A kiképzésen résztvevők gázálarcban láthatóan jól érzik magukat, de nekünk nincs gázálarcunk, s el kell viselnünk hogy saját udvarunkon fuldoklunk. Ez így nem mehet tovább” – fogalmazott Farkas Éva.

Meglátása szerint elfogadhatatlan és valószínűleg szabályokba is ütközik az, hogy könnygázzal gyakorlatozzon egy csendőralakulat egy lakott terület közepén, ahol csak egy kerítés választja el a házaktól, ahol gyermekek és öregek is élnek.

Ez már azért is felháborító, mert pár száz méterre található a régi gyakorlótér, amely éppen ilyen kiképzések számára volt kialakítva, amikor még kötelező volt a sorkatonai szolgálat, és amely most is a csendőrség használatában van – állapítja meg az olvasónk. A környéken élők nevében is kéri, hogy

a házuk közelében a kiképzőközpont szüntesse meg az emberek életét megzavaró gyakorlatozásokat.

Írásos bejelentést vár az önkormányzat

A városvezetés az általunk tolmácsolt olvasói panasz révén értesült arról, hogy olyan gyakorlatozás folyik Gyergyószentmiklóson, lakóházak övezetében, amely zavarja a lakókat, és egészségükre is ártalmas lehet. A tavalyi hasonló esetről is csak a Csobothegy utcai és Csiky-kert utcai emberek elmeséléséből értesültek – közölte Fórika Krisztina városházi szóvivő.

Ha írásos panasz nem érkezik, akkor nincs ami alapján a csendőrséget kérdőre vonja az önkormányzat. Utasítani nem tudja, lévén, hogy egy állami szervről van szó, amely nem tartozik az önkormányzat alárendeltségébe. Várják tehát, hogy az érintettek írásban közöljék a panaszukat a városházán.

Várjuk a csendőrség válaszát

A gyergyószentmiklósi csendőrségi kiképzőközponttal kapcsolatos panaszt továbbítottuk a Hargita Megyei Csendőrségi Felügyelőségnek is, az ő álláspontjukat is szerettük volna megismerni, azonban cikkünk publikálásáig nem érkezett válasz.