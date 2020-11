Frontvonal belülről – fotóriport a székelyudvarhelyi kórházból

A PCR-teszt mintavételének helyszínén Rareș Stoicescu epidemiológus orvos fogadja a pácienseket. Akkurátusan, a protokoll szerint végzi a mintavételt, nyugodtan és derűsen magyarázza mindenkinek, hogyan zajlik a tesztelés. Minden páciens után alapos fertőtlenítés következik, a rutinos mozdulatokból látható, hogy nem csak a sajtó kedvéért végzi az orvos és az ápoló is. • Fotó: Beliczay László

Az orr- és garatváladék egy kapszulába kerül, ezen a páciens és a mintát vevő orvos nevét is feltüntetik. • Fotó: Beliczay László