Friss hó a Hargitán

Noha lejárt már a téli szezon a Madarasi Hargitán is, attól még ideig-óráig visszatérhet a tél a hegyekbe. Így is lett, lehavazott a Hargitán, fotókon mutatjuk a már magunk mögött remélt tél visszasettenkedését. Reméljük, csak beköszönt, és megy is tovább.

Három-négy centiméteres friss hóréteg rakódott le a Madarasi Hargitán, csütörtök délben újra téliesebb képét mutatta a hegyvidéki terület. Noha fent is elköszöntek már a téltől, március végén még egy síversenyről is le kellett mondani az időjárási körülmények miatt, most újra – ha nem is teljesen, de – kifehéredett a táj.