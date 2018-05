Forgalmi változások, felújítások, szabadtéri múzeum Csíksomlyón – tervek a jövőre nézve

Nemcsak a kegytemplom közvetlen környékére, hanem a zarándokhely körüli területre is kiterjed az a rendezési terv, amelyet idén fogadhat el Csíkszereda önkormányzati képviselő-testülete. Az elképzelt fejlesztésekben, felújításokban a város partnere lesz a Magyar Turisztikai Ügynökség is, a forgalmi változások, és az épületek mellett a tájkép alakítására is figyelnek.

Csíksomlyó a magasból. Forgalmat és környezetet érintő változásokra készülnek. Archív • Fotó: Farkas Tamás

Két, kisebb léptékű övezeti rendezési terv már létezik Csíksomlyót illetően, egyik a Nagymező utcára, a másik a kegytemplom környezetére vonatkozik. Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester szerint ezek „összefésülése”, illetve a magán- és egyházi tulajdonú területeket érintő fejlesztések, felújítások egy új, nagyobb területre vonatkozó övezeti rendezési terv részeit képezik.

„A Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője megkeresett bennünket, és úgy tűnik, az ő javaslata találkozik a városvezetés szándékával, ami Csíksomlyó térségének a rendezését illeti – mindketten a kegyhely, zarándokhely környezetét szeretnénk kiemeltebbé tenni” – vázolta kérdésünkre a polgármester. Mint megtudtuk,

a városvezetés szándéka a Szék útjának a kegytemplom mellett elhaladó szakaszán az autós forgalmat csökkenteni, vagy teljesen alternatív útvonalra terelni, ugyanakkor az övezetben viszonylag közel további parkolóhelyeket kialakítani.

Ezeket a most elképzelt rendezési terv is tartalmazza, akárcsak a Nagymező utca meghosszabbítását – az utca a meglévő földút nyomvonalán haladna tovább, Csobotfalva északi peremén, majd csatlakozna a 123E jelzésű megyei úthoz, amely Delnét, Pálfalvát és Csomortánt köti össze Csíkszeredával. A Nagymező utcából ugyanakkor egy keresztutca biztosítaná az átjárást a Szék útjára, a kegytemplom felé, amelyhez egy nagyobb méretű, parkosított autóbusz-parkoló is készülne. Erre azért van szükség, mert

a Szék útja felső szakaszát, a Somlyó és Széked utcák kereszteződésétől a Kissomlyó utcáig lezárnák az autós forgalom előtt, és csak a gyalogosok, kerékpárosok, illetve a közösségi közlekedés járművei számára lenne járható.

„A Szék útja felújítása azért fejeződött be az üzletnél, mert akkor sem volt egyértelmű, hogy milyen irányú változtatást akarunk – most kezd világossá válni, és azon vagyunk, hogy ezeket az elveket érvényesítsük” – fűzte hozzá Ráduly. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségek és tüdőgyógyászati osztályainak elköltöztetése után Csíkszék egykori székházához, a Praetoriumként is ismert épülethez a Széked utcából lenne behajtási lehetőség a gépjárművek számára, ugyanakkor a Széked és Kissomlyó utcák között is biztosítva lenne az összeköttetés.

Rendezett környezetre törekednek

A kegyhely tágabb környezetét érintő fejlesztések, amelyekhez várhatóan a Magyar Turisztikai Ügynökség biztosít támogatást, kiterjednek a Barátok Feredőjére is, amely felújításra szorul, de hasonló munkálatokat terveznek a csíksomlyói nyeregben is a Hármashalom-oltárnál.

A Fodor-ház mögötti magánterületen egy szabadtéri néprajzi múzeum (skanzen) kialakítása várható.

Az elképzeléseket összefoglaló tanulmány ugyanakkor új funkciók keresését is javasolja a Szék úti közbirtokossági épület és az iskola, a Hargita megyei önkormányzat tulajdonában lévő multifunkcionális központ, illetve a Szent Anna Speciális Iskola épülete számára – utóbbi esetében a tanintézmény elköltözésére számítanak.

„Mindamellett, hogy valószínűleg a lakosságot a közlekedés változásai, illetve a kegytemplom megközelítése, és a parkolási lehetőségek érintik a legjobban, nagy figyelmet kell fordítani arra is, hogy milyen minőségű lesz a környezet, amelybe a felújítást integráljuk. A cél az lenne, hogy akik eljönnek ide a kegytemplomot megnézi, olyan rendezett környezetet találjanak, amely családok számára is több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy egy-két napot itt eltöltsenek” – mondta el Szabó Réka tájépítész, a csíkszeredai polgármesteri hivatal munkatársa.

Kisajátításokra lesz szükség



Korábban már több tanácskozás volt a témában a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében a ferences szerzetesek, a közbirtokosság, a római katolikus egyház, a város és a megye, illetve más érintett intézmények képviselőivel, és így alakult ki a lehetséges megoldás – tudtuk meg. A polgármester szerint, ha úgy dönt az önkormányzati képviselő-testület, hogy meghosszabbítják a Nagymező utca tengelyét, az ehhez szükséges kisajátítások következnek, ugyanez történik majd a kegytemplom irányába vezető keresztutca esetében is – a város ezek létrehozását vállalja, a többi beruházást más forrásokból valósítják meg. Az övezeti rendezési terv elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van, ha ezt idén véglegesítik és elfogadják, jövőben következhet a tervezési szakasz.