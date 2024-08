Fonák helyzeteket teremthet az iskolai büntetőszoba

Szeptembertől minden tanintézetnek kötelessége büntetőszobát létrehoznia, ahová a tanár azokat a diákokat küldheti, akik zavarják a tanítást. A gyakorlatban azonban ez elég fonák helyzeteket idézhet elő, hiszen éppen azoknak a fegyelmezetlen gyerekeknek kedvez, akik szívesen vonulnának ki amúgy is a tanórákról. Ráadásul sok iskola küzd súlyos teremhiánnyal. Van iskolavezető, aki nem tartja rossz ötletnek, csak a gyakorlatba ültetése okoz gondot, és van, aki egyáltalán nem látja értelmét.

A tanügyi törvény mindeddig szigorúan tiltotta, hogy egy gyereket kitegyenek tanóráról, még ha akadályozta is a tanítást. Az új szabályzat megalkotóinak szeme előtt a büntetés pedagógiai eszköze lebegett, hiszen iskolakezdésre hatályba lép a büntetőszobát szabályozó diákstatútum, ami azt jelenti, hogy

A pedagógusnak kötelessége azonnal értesítenie a szülőt, ha gyerekét ebbe a bizonyos helyiségbe küldte, ahol egy felügyelő pedagógussal marad. Ez idő alatt a diákot nem írhatják be hiányzónak, és a leckét, amiről lemarad, később be kell pótolnia.

Úgy véli, benne van a pakliban, hogy lesznek, akik kihasználják ezt, de minden iskolában ismerik a „problémás” gyerekeket. Mint mondta, ő maga ezt már régóta alkalmazza, csak szünetben, amikor a „problémás” gyerek az igazgató terme mellett ül a padon, ahonnan nyilván vécére elmehet, de ez is olyan, mint egy büntetőszoba.

– fejtette ki véleményét Vass Ferencz, akinél az a módszer vált be, ha büntetésről volt szó, hogy behívatta a szülőket, bármilyen gond is adódott.

A volt iskolaigazgató úgy véli, be lehetne vezetni akár a társadalmi, iskolai munkát is, mint büntetőeszközt, amit más országokban is alkalmaznak.