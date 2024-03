Főműsoridőben, főszínpadon a helyi zenekarok a sepsiszentgyörgyi városnapokon

Sepsiszentgyörgyön sok a jó zenész, ezért a Szent György Napok szervezőinek mindig fejtörést okoz, hogy kinek szakítsanak ki a szűkre szabott főszínpadi fő műsoridőből. A városháza által szervezett szerdai sajtótájékoztatón az idei Szent György Napok fellépői közül hárman is jelen voltak, a mögöttük lévő csapat képviseletében.

Bodor Tünde 2024. március 27., 15:552024. március 27., 15:55

„Piszkosul fiatal és szemtelenül tehetséges” fiatalokból áll az április 26-án, péntek délután 6-kor fellépő Raklap zenekar, amelyet elsőként konferált fel Erdély András, a városnapok szóvivője. A banda mögött már öt klip és egy lemez van, felléptek már a Fishing on Orfű fesztiválon is. A 18 év alatti átlagéletkorral rendelkező csapat számára lehetnek olyan megkeresések, amelyek akár az érettségire való felkészülést is felülírják, mert

nem lehet őket visszautasítani,

lebegtette meg a jelenlévő Hubbes Mátyás, akiről a tanáraként is jelenlévő Erdély András megjegyezte, az iskolába járás már három éve sem volt az erőssége. Erre nyomós oka volt, vallotta be Mátyás, akkor, vagyis

kilencedik osztály elején alapították meg a zenekart és teljes gőzzel a dalok írására koncentráltak.

Zenei stílusukról sok minden elmondható, az is, hogy alternatív, az is, hogy punk vagy pszichedelikus, de gyakorlatilag „mindenevők”, minden stílushoz szabadon hozzányúlnak, ötvözik őket, vélhetően ezért is van egy több korosztályt átfogó közönségük, nyilatkozta Mátyás. A közeljövőre nézve sok tervük van – többek között a leérettségizés is, mert jelenleg a hat zenekari tagból öten kell átessenek ezen a próbán. Hubbes Matyi ez alkalommal bekonferálta legújabb klipjüket, amelynek aktualitását a húsvéti locsolkodás adja, de hamarosan egy újabb albumjuk is megjelenik, valamint koncertmeghívásoknak is eleget kell tenniük a Fishing on Orfű fesztiválon vagy a Budapest Parkban. Akinek különös erőt ad a zene A sajtótájékoztatón jelen volt Cserkész Emese kórus- és együttesalapító, karmester, korrepetitor, valamint Luiza Zan énekesnő is, akik április 27-én, szombaton este 6 órától lépnek majd fel egy közös produkcióban a Sepsi Gospel Banddel. Ennek az együttesnek köszönhető, hogy

Háromszéken ismert lett a gospel műfaja.

Hogy milyen előzmények után, arról is beszélt a Voces Női kar, a Snaps Vocal Band és a Sepsi Gospel Band alapítója, Cserkész Emese. A zenész családban először Emese Berlinben élő testvérét diagnosztizálták daganatos betegséggel, aki ennek folytán depresszióval is küzdött. 2022 karácsonyán hazalátogatván belekóstolt Emese zenei tevékenységébe, és tetszett neki, ezért támogatásképpen Emese megszervezte neki a Sepsi Gospel Bandet huszonhárom taggal, és felkérte a közreműködésre az ekkor már évek óta Sepsiszentkirályon élő bukaresti énekesnőt, Luiza Zant is. Így simult össze a Cserkész Jimmy által képviselt dzsessz és az Emese által vezetett kórus.

Cserkész Emese (balról) saját tapasztalata is megerősíti, a zenének, a gospelnek terápiás hatása van Fotó: Tuchiluș Alex

Az együttes próbáin való részvétel, majd a koncertek rendkívül sokat javítottak testvére állapotán – mesélte Cserkész Emese. Tavaly a Made in Sepsi helyi zenészeket felvonultató nagyszabású produkcióban ők is részt vettek, de a 2023-as év Cserkész Emesének is nagy kihívást hozott: őt is tumorral diagnosztizálták. Az, hogy novemberben érte koncerteztek a társai, ez nagy erőt adott neki, hogy a kezdeti leépülésén erőt vegyen, gyógyuljon, de most jól van, és szeretné minél tovább éltetni az együttest. Luiza Zan itt van otthon Luiza Zan 2004 óta él a Székelyföldön, itteni legelső ismerősei közé tartozik Cserkész Emese, most itt van otthon, és ha elmegy, nagyon hamar honvágya lesz, vallotta be. Az, hogy most több műfajt (dzesszt, klasszikusokat, funkyt, gospelt) képviselhet a koncerten, azért nagy élmény számára, mert ilyenformán

a zene összeköti élete fontos pillanatait

– vallotta be. „Szeretem, ha sokan vagyunk a színpadon, jó érezni, hogy sok energia mozog és ilyenkor nem akkora a nyomás rajtad, ugyanakkor pedig felemelő élmény valami nagy erőbe belesimulni” – mondta. A városnapi fellépésre vonatkozóan változatos repertoárt, sokak számára ismerős dalokat, ugyanakkor pedig meglepetéseket is ígért.

Luiza Zan (középen) dzsesszénekesnő most egy kis falucskából tesz eleget a fellépésre való felkéréseknek Fotó: Tuchiluș Alex

Vasárnap, április 28-án a kolozsvári Knock out, az 1993-ban alakult, máig aktív erdélyi rockzenekar lép fel a Szent György Napok főszínpadán. Nép- és világzene, furcsa hangszerek az utcazene fesztiválon Négy magyarországi és három hazai előadó, illetve együttes lép fel majd az utcán, aminek az az előnye, hogy közvetlen kapcsolat jön létre a zenész(ek) és hallgatósága között. A Rézeleje fanfárosok moldvai és balkáni népzenét játszó fiatal együttes, a Folk on 45 akusztikus duó népdal-feldolgozásokat ad elő. Hirdetés Sepsiszentgyörgyön lesz Danny is, a Washingtonban született, időközben Magyarországra költözött előadó, aki azzal lett népszerű, hogy

szokatlan hangszeres kísérettel történeteket mesél úgy, hogy teljesen elmossa a határokat a színjátszás és a zene között.