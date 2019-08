Folyamatos a természetben kidobott szemét „utánpótlása”

Néhány hónappal a szemétgyűjtési akciók után ismét bőven van, amit felszedni • Fotó: Gábos Albin

Negyven zsák hulladékot gyűjtöttek össze önkéntesek a csíkszeredai Suta-tó környékéről szombaton. A kalákába közel harmincan kapcsolódtak be, és azt kellett megállapítaniuk, hogy a szemét nagyja kirándulóktól származik. Meg fog ez változni?

A Suta-tó felé vezető úton több helyen is láttunk leürítve több zsáknyi üveget, palackot, kicsit odébb pedig halomban hevertek a sörös dobozok. A gátnál kirándulók után hagyott szemetet láttunk, az egykori tó medrének szélén pedig újabb halom hulladék látványa fogadott. Ide még zöldhulladékot is (faleveleket, fanyesedéket) is kidobtak.

Építkezési törmeléket több helyen találtunk.

Több száz zsák szemetet gyűjtöttek össze, szintén áprilisban a vízpartok közelében a csíkszeredai önkormányzat és a Harvíz Rt. szervezésében. Összesen tizennégy kilométernyi szakaszon, több patak illetve az Olt-folyó mentén szedték a hulladékokat az önkéntesek. Az Olt-folyó partjához most újra kilátogattunk.

A város székelyudvarhelyi kijáratának közelében, az Olt-híd alatt ugyan találtunk néhány kidobott műanyag palackot, vödröt, különböző csomagolóanyagokat, sörös dobozokat, de nem láttunk halmokban álló szemétkupacokat. Bár az elnőtt part menti növényzet eltakarhatta ezeket, csak néhány ágon fennakadt zacskót láttunk a folyó fölött himbálózni. Az úttól eltávolodva a folyó mentén továbbhaladva kirándulók utáni szeméttel itt is találkoztunk, viszont sem építkezési törmeléket, sem szeméthalmokat nem láttunk.