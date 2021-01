Fogytán a tűrőképesség az online oktatást illetően

Az oktatás online tanrendben vagy hagyományos, jelenléti oktatási formában történő folytatásáról csak január közepe után várható döntés, miközben a téli vakáció január 11-én, tehát hétfőn véget ér. A szülők, pedagógusok és diákok országos képviselői is a fizikai jelenléttel történő oktatást sürgetik, és mindannyian a szeptemberben bevezetett, önkormányzati szinteken eldönthető forgatókönyvek szerinti iskolakezdés mellett állnak ki.

Szülők, diákok, pedagógusok egybehangzó kérése: a járvány ezrelékes számának függvényében nyissák meg a tanintézeteket. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az oktatási minisztérium hétfő este sajtóközleményben „finomított” Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter felületes kijelentésén, amelyben ködösen fogalmazva annyit mondott, hogy januárban nem, de majd

a második félévtől, februárban elkezdődhet a jelenléti oktatás Romániában, de az is csak a járványhelyzettől függően.

A sajtóközleményben azonban már részletesebben fejtik ki, hogy nem zárnak ki egyetlen forgatókönyvet sem az iskolák megnyitására, minden forgatókönyv – köztük a területi nyitás ott, ahol kisebb az esetszám – lehetséges. Több kritériumot is meghatároztak, amelyek mentén megszülethet a döntés a jelenléti oktatáshoz való visszatérésről. Ilyen a téli vakáció utáni járványhelyzet, az oltási kampány lefolyása, ugyanakkor a tanügyi személyzet oltási hajlandósága, amelyről január 15-éig várják a jelentéseket, de azt is szem előtt tartják, hogy mit lépnek más országokban. Az elemzés során szóba jövő bármely forgatókönyvet figyelembe veszik.

Semmiféle forgatókönyvet nem zárunk ki, akár a kicsik, akár az országos vizsgákra készülő diákok elsőbbségéről, vagy az alacsonyabb fertőzési arányú területek prioritásáról beszélünk – amint azt az Országos Diáktanács is kéri

– olvasható az oktatási minisztérium sajtóközleményében. Mint ismeretes, hétfőn az Országos Diáktanács is az iskolák megnyitásáról szóló döntés decentralizációját kérte, hogy azokon a településeken, ahol alacsony a koronvaírus-fertőzöttek száma, a diákok visszatérhessenek az iskolapadokba.

A tanulók országos tanácsa ugyanakkor felszólította a minisztériumot arra is, hogy biztosítsa az egészségügyi eszközöket a tanórák biztonságos lefolyása érdekében.

Pedagógusszövetség: második félévtől

Szinte kizárólagosan minden pedagógus azt szeretné, ha újból jelenléti oktatás folyna az iskolákban, és a tanítás visszakerülne a régi kerékvágásba, nyilván a maga tanulságaival, az online oktatás hozadékával, vagyis az új online módszerek ötvözésével – fejtette ki a Székelyhonnak Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) elnöke. Mint fogalmazott, a pedagógusszövetség azon a véleményen van, hogy

a jelenléti oktatást nem fogja tudni teljes hatékonyságában helyettesíteni az online vagy a hibrid oktatás, de a járványhelyzetre való tekintettel meg kell vizsgálni, hogy miként lehet fokozatosan visszatérni a régi helyzethez.

„Hangsúlyozni szeretném, hogy a legtöbb vélemény szerint nem volna szabad egységes, központi rendelkezésekkel szabályozni azt, hogy online vagy jelenléti oktatás legyen. Ha csak Hargita megyét nézzük, megengedi a helyzet, hogy jelenléti oktatásra térjenek az iskolák, tehát a helyi döntések alkalmazását lehetne ismét érvényesíteni. Szemeszter végén a tanulók jegyeinek lezárása következik, és sok bonyodalmat okozna szervezésileg az átállás, ezért észszerűbb lenne, ha a második félévet kezdhetnék jelenléti oktatási formában” – tette hozzá az RMPSZ vezetője.

Rávilágított: a kimeneti vizsga előtt álló tanulók – nyolcadikosok és tizenkettedikesek – helyzete a legkényesebb, hiszen nekik vizsgázniuk kell, amely a további sorsuk alakulását is befolyásolja, ezért jó lenne, ha ők minél előbb visszatérnének az iskolapadba, a többiek fokozatos visszatérése pedig megfelelő döntéseket igényel.

Vészesen fogy a családok türelme

A hazai magyar szülők képviselőinek és a szülői szervezetek országos szövetségének közös álláspontja az volt, hogy

már a téli vakáció után, tehát január 11-től a különböző forgatókönyvek szerinti felállásban folytathassák a tanévet a diákok.

Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke lapunknak megfogalmazta, a legutolsó tárgyalások a korábbi tanügyminiszterrel, Monica Anisieval erről szóltak. „A jelenlegi miniszter, Sorin Cîmpeanu elég furcsa magatartással kijelentette, hogy majd a második félévtől meglátjuk, hogyan kezdődik az iskola Romániában. Időközben megtörténtek a protokolláris első találkozások a civil szervezetekkel, amikor a szülői szervezetek országos szövetségének elnöke, Iulian Cristache bemutatkozott a miniszternek. Csütörtökön délután vagy pénteken délelőtt lesz egy hosszabb tárgyalás is köztük” – tette hozzá a magyar szülői szövetség vezetője. A szülői szövetség képviselői december 12-én aláírtak egy friss protokollt is az oktatási minisztériummal, amely kötelezi a minisztériumot és a szülőket is, hogy ne hozzanak semmilyen döntést – kivéve a sürgősségi kormányrendeleteket, amelyek felülírják a minisztérium rendeleteit – a szülői, illetve a civil szervezetekkel való egyeztetés nélkül.

Amit mi képviselünk az, hogy a járvány ezrelékes számának függvényében nyissák meg a tanintézeteket, és amennyiben a járványhelyzet csitul, térjenek vissza a teljes jelenléti oktatáshoz, akár elhagyva a különböző forgatókönyveket is.

Vannak egész nagy régiók, amelyek teljes mértékben zöldnek tekinthetőek. Szeptember óta eltelt néhány hónap, és azóta a gyermekeink és a szülők idegrendszere sem úgy reagál a történésekre, a türelem és az alkalmazkodóképesség vészesen fogy” – hangsúlyozta Csíky Csengele. Hozzátette:

amennyiben mellőzik az egyeztető tárgyalásokat, illetve centralizálnak, és az oktatás valamilyen fizikális formáját nem teszik lehetővé, drasztikus megoldásokra van szükség, mert ez az állapot így tarthatatlan.

Anglia bezárt

Egyébként miközben itthon a nyitás lehetőségét mérlegelik, keddtől egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése végett. Az iskoláknak a február közepén esedékes télvégi szünetig online oktatásra kell átállniuk – bár az óvodák nyitva maradhatnak –, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. Anglia lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben – például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából – hagyhatja el otthonát, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény elől kénytelen menekülni. Munkába is járhatnak azok, akiknek otthoni munkavégzése nem megoldható.