Finomságokra kiélezve – egy igazi szakács számára nélkülözhetetlenek a jó eszközök

Lényegesen könnyebb egy szakács munkája, ha megfelelő késekkel rendelkezik a különböző ételek elvágásához, legyen szó egy sajt feldarabolásáról, a zöldség felaprításáról vagy nyers, illetve főtt hús felvágásáról. Ebben hisz a Főnix Konyhában dolgozó Bándi Sándor Domokos is, aki hatékonysága növeléséért saját késeket és a főzés során nélkülözhetetlen egyéb eszközöket vásárolt, amelyeket lapunknak is bemutatott.

A szakácsok külön késeket használnak a friss zöldségek előkészítésére, a főtt zöldségek szeletelésére, a hal filézéséhez, a kicsontozáshoz, de a sajt, illetve a rövid, hosszú vagy akár a főtt húsok felvágására is – fejtette ki Bándi Sándor Domokos. Arra is kitért, hogy utóbbihoz például egy hosszú, recés pengéjű kést használnak, amelyet sokan összetévesztenek a kenyérvágóval.

„Minden, a szakmáját komolyan vevő szakácsnak az eszközei a legfontosabbak, hiszen azokkal dolgozik, azokkal tudja elkészíteni a különböző ételeket” – mondta portálunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Mint kifejtette, ő mindig saját felszerelésével dolgozik – munkahelyén is –, hiszen azokat maga vásárolta, és tudja, hogy mit tud megvalósítani velük. Ezek használata tabunak számít még kollégái előtt is.

Bándi például nem igazán kedveli a napjainkban divatos, porcelánból készült pengéket. Szerinte ugyanis ezek hamar kicsorbulnak, balesetveszélyesek, ráadásul könnyen el is törnek. „Egy otthoni konyhában még megállják a helyüket, de egy ipariban közel sem” – fogalmazott. Készletében egyébként több Japánban gyártott kés is van, meggyőződése ugyanis, hogy ott készülnek a világ legjobb konyhai vágóeszközei.

Bándi külön eszközöket vásárolt a zöldség- és gyümölcsszobrászathoz, amelyek lényege, hogy aprólékos, ám pontos és precíz munkát lehet velük végezni. Itt különböző késekről, vájókról, szikékről van szó. Fontosnak tartja ezen felszereléseit is, hiszen szerinte az ember „szemmel is kóstol”, ezért lényeges az ételek díszítése.

Az étel íze mellett a díszítés is elengedhetetlen, azzal is le lehet nyűgözni egy vendéget. Sokszor magam is meglesem egy-egy kliens reakcióját, amikor egy szépen díszített ételt küldök ki neki a pincérrel. Kifejezetten jólesik, amikor azt látom, hogy megjelenik egy mosoly az arcukon, majd rögtön készül is a fotó a tányérról. Egy élményt akarok adni a vendégeknek, valami olyasmit, amit otthon főzve nem kaphat meg

– fogalmazott.

A felsoroltak mellett különböző csíkozókat, hámozókat is vásárolt magának, de van karamellizálója, spíztűi, valamint olyan eszköze is, amellyel megmérheti az ételek hőmérsékletét. Utóbbi a húsok vagy akár egy madártej elkészítésénél is fontos lehet. Mindig nála van a konzervnyitója is, amelyből a legegyszerűbbet választotta, mivel úgy véli, az a leghatékonyabb. Persze ezek mellett mindig van nála kesztyű is, hiszen ez higiéniai szempontból lényeges.

A jó szakácsruha

Egy szakácsruha esetében nagyon fontos, hogy minél több zseb legyen rajta, amelyekbe be lehet tenni akár az írószereket is. Persze az is lényeges, hogy jól szellőzzön, illetve vékony anyagból legyen, hiszen meleg, ráadásul nagy sürgés-forgás van egy konyhában. Persze sok szakács inkább egy egyszerű pólót használ munka közben, hacsak a vezetőség ezt nem tiltja meg.

A szakmabeliek ruháján több esetben különböző logók és jelképek találhatók, amelyek teljesítményükre, szakmai képzettségükre, támogatóikra vagy korábbi munkahelyeikre utalnak. Bándi azon cégek, rendezvények és szervezetek szimbólumait varratta ruhájára, amelyek valamilyen formában segítették szakmai előmenetelében.

A szakácsok többsége fehér kabátot hord, mivel a fekete a séfek kiváltsága, amihez komoly képzettség kell.

„Jómagam is fekete kabátot hordok, de ez inkább ünnepi öltözék, mintsem szakmai érdem. Ezt például akkor veszem fel, ha egy rendezvény különleges meghívottja vagyok, például egy főzőverseny zsűrije” – magyarázta Bándi Sándor Domokos. Mindezeken kívül a kabáton lévő gombok színe is jelentéssel bír és a szakember képzettségére utal.