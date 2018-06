Figyelmeztető lövésekkel vetettek véget az összetűzésnek Gyergyóban

Több lakossági bejelentés is érkezett a gyergyószentmiklósi helyi rendőrökhöz, miszerint a város szélein már elkezdődött a fűlopás, vagyis gyakran a gazda azt tapasztalja, hogy „megmocskolták” a kaszálója egy részét, ellopták a füvet. Szombaton késő este is egy lakossági bejelentés nyomán járőröztek a Kárpátok utca végében, a téglagyárnál a helyi rendőrök. Volt lövöldözés, és testi sértés is, a tettesek ellen eljárás indul.