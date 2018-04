Fesztivállá nőtte ki magát a diáknapok – újból felpörögnek a marosvásárhelyi diákok

A város utcái diákokkal lesznek tele • Fotó: Marosvásárhelyi Diáknapok

A Diáknapok szervezői idén újra azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az eddigieknél is színesebb, mozgalmasabb és emlékezetesebb programot állítsanak össze.

Az idei – Gyűrűk Ura köntösbe öltöztetett – kiadás alapjaiban a hagyományaihoz igazodik:

napközben mintegy 1500 egyetemistát megmozgató sport-, ügyességi-, logikai- és csapatjátékok várják a résztevő csapatokat. Esténként a fesztivál kapui megnyílnak minden szórakozni vágyó számára.

Az érdeklődők olyan népszerű magyarországi fesztivál zenekarokat hallhatnak élőben játszani, mint az Irie Maffia, Punnany Massif, Halott Pénz. Fellép majd a hazai tehetségkutatóban feltűnt Vizi Imre és együttese, a Vizi & Band, az erdélyi zenekarok közül pedig a FUNKorporation, a No Sugar, az Ego Sum, valamint a 4S STREET koncertjét élvezhetik a résztvevők. A koncertek befejeztével sem ér véget az este: DJ Budai, DJ Shiver, DJ Rosso Bruno, DJ Thomas Pcz és DJ Andrei Chelbezan biztosítják majd a fergeteges hangulatot a GoKart-pályán.

A No Sugar védjegye és mottója a következő: „Az élő zene erejében, varázsában,értékében hiszünk!” A kétezres évek közepén alakult zenekar által követett zenei irány valahol a pop és a rock széles mezsgyéjén helyezkedik el, néhol líraibb dallamokkal átitatva, néhol pedig térdig gázolva a kemény rockba. Eddig megjelent lemezeik: Hiszek benned 2016 - EP és No Sugar – Pillanat 2017 – nagylemez. 2016-os év Legszebb erdélyi magyar dala, a No Sugar Hiszek Benned című dala lett. A Repertoárunkban a saját dalok mellett megtalálható, úgy a magyar, mint az angol nyelvű pop-rock slágerek feldolgozásai No Sugar módra.

Funky groove-ok, tökös basszus, igazán különleges vokál, finoman fűszerezett népizenei elemek, borsos fúvósok, egy kis jazz-el, ska-val, reggea-vel megbolondítva - ez csak is a FUNKorporation lehet! Az együttes 2011-ben alakult és azóta több száz sikeres koncertet tartott Románia szerte kávézóktól el egészen nagyobb fesztiválokig. Történetük 2012 májusában kezdődött: megnyerték a Médiabefutó ének-zene kategória fődíját, augusztusban felléphettek a Félsziget fesztiválon, novemberben lettek a TIMAF) fődíjasai és decemberben már a Heaven Street Seven előzenekaraként láthatta őket a közönség. 2013 áprilisában jelölték az együttest a Transilvania Music Awards Zenei Díj Tavalyi Legjobb Élő Koncert kategóriájában. Jelen voltak a Félsziget Fesztiválon, a bukaresti Poiana Urbana fesztiválon, Kolozsvári Magyar Napokon, a besztercei Basm fesztiválon és a magyarországi Művészetek Völgyében, Jazz in the Park és Street Food Fesztiválokon is.