Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának évfordulójára kivirágzott Székelyudvarhelyen az esemény emlékfája

Tavaly ültették, Ferenc pápa látogatásának alkalmából. Idén már kivirágzott. Archív • Fotó: Veres Nándor

Tamás Barna, az egyházközség plébánosa úgy érzi, „mintha álomból ébrednénk: itt járt a Szentatya. Nagy kegyelem, hogy városunkon is áthaladt. A tavaly ilyenkori esemény a természet csíksomlyói csodájára is rámutatott, ugyanakkor arra is, milyenek vagyunk mi, és milyen a Jóisten. Hasonlóképpen arra is, hogy most milyen országban élünk, és milyen országba vár bennünket a Jóisten.” A plébános kiemelte a megelégedettséget, ami az emberekben gyökeret eresztett: ilyen szentéletű pápánk van, aki a komfort-érzetünkből kihívott.

Jó lenne, ha nem a halála után idézgetnénk a szavait, hanem már most a nyomába tudnánk lépni”

– vallja Tamás Barna plébános.