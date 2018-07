Felvételi az orvosira: nagy a verseny, de eltökéltek a fiatalok

Több százan szorongtak az egyetem bejárata előtti utca mindkét járdáján • Fotó: Haáz Vince

Összesen 1554-en iratkoztak be idén a felvételi vizsgára a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Közülük a legtöbben az orvosi szakot választották, ahol kétszeres volt a túljelentkezés a meghirdetett helyekre, de népszerű a fogorvosi szak is. A kisebb szakok közül az általános orvosi asszisztens és a fogtechnika bizonyult a legnépszerűbbnek.

Az orvosira, a fogorvosira és gyógyszerészeti szakra három órát tartott a szerdai vizsga, a többi szakon egy óra alatt kellett elvégezni a feladatokat.

Katalin Magyarországról érkezett, második alkalommal felvételizett, és az édesanyja is elkísérte. Elmondta, egy napot maradnak még, megvárják az eredményhirdetést, és amennyiben sikerült a felvételi, csütörtökön be is iratkoznak, hogy ne kelljen még egyszer visszajönniük a nyáron. Azt is hozzátették, nagyon nehéznek tartják a tananyagot, amit itt a felvételin kértek, azt Magyarországon az orvosi egyetemen csak harmadéven tanítják.