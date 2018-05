Felülmúlva minden várakozást: közel húszezer érdeklődő fordult meg a Csíki Majálison

Közel húszezren látogattak ki a hétvégén az RMDSZ Csíki Területi Szervezete, az Aktív Közélet Egyesület és partnereik által Csíkszeredában megszervezett Csíki Majálisra. Számos érdeklődőt vonzott a kertészeti kiállítás, a gyerekprogramok, illetve rengetegen kóstolták meg a székely hot-dogot és a fagylalttal töltött kürtős kalácsot is.

A korábban egynapos Csíki Majális idén háromnaposra bővült, ez pedig a kínálat színességén és a résztvevők számán is meglátszott. Becze István, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke érdeklődésünkre elmondta, úgy érezték, igény van egy összetettebb rendezvényre, elképzeléseiket pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

az eseményre vásárolt tízezer darab karszalag már szombat délben elfogyott.

Mivel a legtöbben szombat délután látogattak ki a központi parkba és a Szabadság téren tartott rendezvényre, az érdeklődés pedig vasárnap sem hagyott alább, a szervezők számításai szerint összesen közel húszezer résztvevő fordult meg a Csíki Majálison. Becze István hozzátette, minden korosztály számára szerettek volna programot kínálni, így

a péntek esti koncertekkel inkább a fiatalokat, míg a szombatiakkal az idősebb generációt próbálták megszólítani.

A napközbeni programok is nagyon népszerűek voltak, mint a pénteken megnyitott, és egész hétvégén folytatódó kertészeti- illetve játszótér kiállítás és vásár a Garden Proiect Kft. szervezésében, ugyanakkor a kézműves- és székelytermék vásáron is rengetegen megfordultak.

Több szülő is kiemelte, hogy remek ötletnek tartották a park körbekerítését, hiszen így nem kellett aggódniuk, hogy „meglógnak” a gyerekek, amikor magukra hagyták őket egy-egy gyerekfoglalkozáson. A napközbeni programok után a Szabadság téri nagyszínpadon a rendezvény első napján fellépő 4S Street zenekar, és a sokak által kedvelt Bagossy Brothers Company koncertjén rengeteg fiatal, de idősebbek is együtt énekeltek a fellépőkkel. Bár a koncert után sokan, főként a kisgyerekes családok rögtön hazasiettek, a többség átvonult a központi parkba. Szabad asztalt szinte nem is lehetett találni, mindenhol nevetgélő, evő-ivó fiatalokat lehetett látni.

A szombat délelőtt megtartott második szoknyás biciklizéshez mintegy 200 hölgy csatlakozott, ezalatt pedig a parkban közösségi főzést tartottak, amihez a térség kulturális csoportjai biztosították a jókedvet. Fellépett a Gyimesfelsőloki Kesice Táncegyüttes, a Kászonaltízi Sirülő Néptánccsoport, a Csíkkozmási Bojzás Néptánccsoport, a Csíkszentimrei Fehér Liliom Néptánccsoport, a Tusnádfürdői Cándra Népi Zenekar, illetve a Csíkszentkirályi Bimbócska, Rügyecske és Vadrózsa néptánccsoportok.

A parkban folyamatosan számos érdeklődő sétált, csupán az esti órákban, a koncertek idejére ürült ki. Ez főként szombat estére igaz, és bár Vaszi Levente és a Kosteleki Szellő Tánccsoport előadására is sokan voltak kíváncsiak,

a legtöbben a Csík Zenekar koncertjére gyűltek össze.